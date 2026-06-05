Los héroes del Poblense se reúnen cincuenta años después

Los jugadores componentes del Juvenil Poblense que la temporada 1975-76 consiguieron el histórico ascenso a la recién creada categoría Nacional Juvenil, en la que consiguieron la permanencia la temporada siguiente quedando quintos clasificados, recordaron y celebraron aquella gesta, reuniéndose en una comida de compañerismo el pasado sábado en el restaurante El Rancho Grande de Son Serra de Marina.

A excepción de unos pocos, que por diversos motivos no pudieron asistir al evento, la gran mayoría de los integrantes de las plantillas de jugadores de aquellas dos temporadas históricas estuvieron presentes, al igual que su entrenador Llorenç Serra Ferrer que a partir de aquel éxito deportivo emprendería su destacada carrera como entrenador.

Asistieron al encuentro como invitados, el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, y el presidente del Poblense, Miquel Molondro, que hicieron entrega de un detalle conmemorativo a los exfutbolistas de aquel juvenil.

Gesta para el recuerdo

Una breve pincelada histórica nos llevará a recordar la que supuso una importante gesta para el futbol de sa Pobla, que queda escrita en la historia de la U.D. Poblense y que permanece en el recuerdo de quienes la protagonizaron y de los que la saborearon.

Fue al final de la temporada 1975-76, cuando el fútbol pobler escribió otra de sus brillantes páginas de su historia, en aquella ocasión de la mano de uno de los equipos filiales del Poblense. El conjunto de la categoría Juvenil que entrenaba Llorenç Serra Ferrer consiguió el ascenso a la recién creada categoría Nacional Juvenil, siendo el primer equipo balear que la conquistaba y en la que permaneció durante dos temporadas.

La gesta no resultó fácil, pero sí, altamente emocionante. Tras proclamarse campeón de Mallorca en una dura pugna con el Atlético Baleares, ambos equipos disputaron el Campeonato de Baleares, juntamente con el Atlético de Ciutadella y el campeón de Eivissa, en el que las eliminatorias se decidieron en favor de los mallorquines. Así, Baleares y Poblense disputaron la gran final para el ascenso en la que se impusieron los poblers por el resultado global de 1-0 en el partido de vuelta disputado en el histórico campo de sa Fortalesa.

En consecuencia, el Poblense quedaba clasificado para disputar el Campeonato de España. En la primera eliminatoria, el equipo se enfrentó al Barcelona y cayó derrotado en los dos enfrentamientos por el mismo resultado de 4 a 0 en contra. Entre otros jugadores que destacaron en el fútbol español, en aquel Barça militaban los que llegarían a jugar con la Selección Nacional absoluta, Carrasco y Calderé.

Aquel sería el primer logro importante de un joven Llorenç Serra Ferrer y el punto de inflexión de su prolongada y brillante carrera profesional como entrenador. Los jugadores que conformaban la plantilla de aquel equipo eran: Joan Mesquida, Biel Crespí, Toni Cladera, Damià Amer, Andreu Ramis, Martí Amer, Gabriel Moranta, Joan Fiol, Toni Serra, Matíes Galmés, Carles Ayerra, Pau Amer, Sito Siquier, Guillem Pons, Toni Comas, Rafel Torrens y Tolo Crespí. Una extraordinaria plantilla, mezcal de gran calidad técnica, fortaleza física, disciplina de conjunto, y, sobre todo, ilusión, unas cualidades que se traducían en un vistoso y efectivo fútbol que encandilaba a su numerosa afición.

El equipo juvenil conformado por Mesquida, Crespí, Ramis, Cladera, Martí Amer, Damià Amer, Toni Serra, Moranta, Fiol, Maties y Ayerra. / Joan Payeras

De aquellos jóvenes futbolistas, fueron varios los que despuntaron en equipos de mayor o menor solera. Damià Amer destacó sobre todos con su brillante trayectoria rubricada bajo la disciplina del Real Mallorca, primero como futbolista y después ejerciendo otros cargos de responsabilidad en distintas áreas del club bermelón.

La temporada 1976-77, militando en la categoría Juvenil Nacional, puede considerarse más que exitosa, pues, los mismo jugadores, bajo la disciplina del mismo entrenador saldaron la misma quedando clasificados en quinta posición de un grupo en el que militaban equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Valladolid, Segovia, Alcobendas, Alcalá, Getafe, Guadalajara y Salamanca.

De aquella temporada del Poblense quedó grabada para el recuerdo la victoria por 2 a 0 conseguida el 18 de diciembre de 1976 frente al Real Madrid, entrenado por Amancio Amaro, en el que entre otros destacados jugadores militaban Ricardo Gallego, Blanco, Pineda o Sánchez, que años después destacarían en el primer conjunto merengue.

La temporada siguiente, 1977-78, fue una historia diferente. Finalizada su etapa juvenil, la mayoría de aquellos jugadores y con un equipo totalmente nuevo, se hizo cargo del conjunto pobler el entrenado Tolo Vich y, pese a todos los esfuerzos, se descendió de categoría.