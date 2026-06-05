Atletismo
La Fundación Marco Asensio organiza su primera carrera solidaria en Calvià: distancias y fecha
La institución del jugador mallorquín trabaja para el bienestar de los niños y niñas con cáncer a través de la nutrición, el ejercicio físico y el acompañamiento a sus familias
La Fundación Marco Asensio organiza su primera carrera solidaria este 15 de noviembre en Calvià para recaudar fondos para apoyar una causa benéfica. "Es una prueba para movernos juntos y acompañar con cada paso a los niños y niñas con cáncer y sus familias", afirman en un post de Instagram.
Pruebas diferentes
Hay cuatro pruebas diferentes: una carrera de 10 kilómetros, una prueba popular de 5 kilómetros, una marcha también de 5 kilómetros y una carrera infantil de un kilómetro.
Por ahora, el recorrido no está confirmado. Como tampoco lo está el precio de la inscripción aunque en su publicación cuentan que "pronto habrá más detalles".
Hace más de tres años, el futbolista mallorquín creó esta Fundación: "Nuestro principal objetivo es ayudar y acompañar a los niños y familias que viven este proceso. Desde la Fundación trabajaremos con los mejores expertos y colaboradores ya que la curación es posible en el más del 75% de los casos, cuando el niño puede recibir atención oncológica y nosotros queremos contribuir a ello. Os animo a todos a ser partícipes en esta lucha. Juntos podemos hacer una diferencia real en la vida de estos niños y sus familias", destacó el jugador.
Futuro de Marco Asensio
El jugador calvianer, que fichó la temporada pasada por el Fenerbahçe, ha rendido a un gran nivel en el fútbol turco. Sus once goles y doce asistencias en los 25 encuentros que ha disputado han llamado la atención del seleccionador español Luis de la Fuente.
En los últimos días se ha rumoreado con su posible llegada al Espanyol tras el fichaje de Monchi como director deportivo, pero es difícil que igualen las condiciones económicas que el calvianer cobra en el fútbol turco.
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