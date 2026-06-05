Fibwi y el Bahía San Agustín renuevan su compromiso de cara a la temporada 2026/27

Hace exactamente cuatro años, Fibwi y el Bahía San Agustín formalizaron su unión. Cuatro años en los que la compañía ha apoyado al club viviendo el histórico regreso a la Primera FEB la temporada pasada y apoyando en este regreso a la segunda categoría del baloncesto español a la entidad.

Este viernes, en la sede central de la empresa de telecomuniaciones, en Palma, se ha escenificado la renovación del acuerdo por el cual Fibwi seguirá siendo patrocinador principal del equipo en la temporada 2026/27. El acto se ha llevado a cabo contando con la presencia de Francisco Alcalde, CEO fundador de Fibwi y de Guillem Boscana, presidente del Bahía San Agustín.Gracias a este acuerdo, el primer equipo de la entidad mallorquina seguirá compitiendo bajo la denominación de Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en la Primera FEB, reafirmando la apuesta de ambas entidades por un proyecto que continúa creciendo y representando a Baleares en una de las competiciones más exigentes del baloncesto español.

La relación entre Fibwi y el Bahía San Agustín comenzó en 2022 y, desde entonces, se ha caracterizado por la confianza mutua y una visión compartida sobre la importancia del deporte como herramienta de desarrollo y proyección para las Islas Baleares. Durante estos años, la compañía ha acompañado al club en su evolución deportiva e institucional, respaldando un proyecto que se ha consolidado como uno de los referentes del baloncesto balear.

Alcalde destacaba tras la firma la importancia de seguir apoyando al club una temporada más: “Con mucha ilusión de seguir un año más, hemos sufrido, hemos estado batallando, pero al final se ha conseguido la permanencia, que era lo más importante. Orgulloso de apoyar un equipo como es el Fibwi Mallorca”. “Estaremos ahí para apoyarles y en los próximos años esperamos que podamos seguir. Como siempre apoyamos el deporte y, de momento, estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo en el Fibwi Mallorca. vamos a seguir trabajando duro para que el equipo pueda seguir estando en estas mínimas posiciones e intentar subir algún día, si es posible, a la ACB”, ha señalado.

Por su parte, Guillem Boscana se ha mostrado más que feliz por la renovación del acuerdo. “Contentísimo de que ya haga cuatro años que llevamos el nombre de Fibwi en la camiseta. Yo siempre he dicho que es un orgullo que en la camiseta vayan empresas mallorquinas, de aquí, que saben lo que cuesta llevar este proyecto adelante. Agradecido a Francisco, a Fibwi, por su confianza, porque son 100 caballos de fuerza para empezar el nuevo proyecto, que seguro que va bien”, ha manifestado, agregando: “Nos gustaría superarnos y nos gustaría intentar meternos en los play off. Es cierto que los primeros años que estuvimos en la LEB Oro lo conseguimos cinco veces y a ver si este año es la sexta vez sin olvidar que el objetivo básico e imprescindible es mantenernos”-