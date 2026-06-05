España arrolla a Inglaterra en un Son Moix entregado

El reencuentro de España con Mallorca nueve años después ha sido inmejorable. Ni los más optimistas podían imaginar semejante exhibición. La selección arrolló por completo a Inglaterra (4-0), su máximo rival, para poner pie y medio en el Mundial 2027, en un Son Moix completamente entregado y que presentó una entrada de 17.528 espectadores. En la anterior ocasión que el combinado nacional jugó en el feudo del Real Mallorca, en 2017, la asistencia fue de 2.779 espectadores, en un partido ante Austria que tuvo el mismo resultado. Ha cambiado mucho el panorama del fútbol femenino desde entonces.

En aquel encuentro marcaron Patri Guijarro y Virginia Torrecilla. Esta noche, la primera ha vuelto a hacerlo y ha dado toda una lección de cómo se debe jugar en el centro del campo. Las cuatro mallorquinas han formado parte del once con el que la 'Roja' ha firmado su actuación más completa de los últimos tiempos ante un contrincante que se le venía resistiendo y que le arrebató la Eurocopa el pasado verano.

El dominio fue apabullante desde el inicio. Las de Sonia Bermúdez no dejaron a Inglaterra sentirse cómoda en ningún momento, teniendo el dominio absoluto del balón, moviéndolo con criterio y ejerciendo una gran presión alta que impidió que el conjunto de Sarina Wiegman apenas pudiera acercarse al área con peligro.

Los dos primeros goles, además, tuvieron protagonismo mallorquín. La selección avisó primero con un centro de Alexia Putellas que Edna Imade alcanzó a rematar, pero Hampton se anticipó y atrapó el balón en dos tiempos. Ocasión clarísima. Las inglesas respondieron con un disparo de Keira Walsh al rechazo de un saque de esquina que se marchó fuera por poco. La reacción, sin embargo, iba a ser solo un espejismo, porque España llegaba con todo.

El primero fue obra de Patri Guijarro. La centrocampista del Barcelona recogió la pelota en la zona de tres cuartos, se deshizo de Stanway con un caño brutal y su disparo entró al fondo de la portería tras tocar previamente en Greenwood. El toque de la lateral despistó a Hampton, que no pudo evitar el 1-0. Gol con algo de fortuna, pero jugada espectacular de la canterana del Collerense.

Tras el tanto, el dominio del combinado nacional aumentó más si cabe. Salma Paralluelo, que se había cambiado de banda con Vicky López, estaba siendo un dolor de cabeza para las inglesas por la derecha. Las visitantes estaban bloqueadas y apenas podían salir de su campo.

España continuó arrollando y materializó su sometimiento con el 2-0. Mariona Caldentey le filtró un pase interior exquisito a Alexia y la dos veces Balón de Oro definió ante la guardameta inglesa, que tocó la pelota, pero no pudo evitar que entrase en la portería. Son Moix se lo pasaba en grande haciendo la ola y disfrutando del vendaval de la selección, que rozaba el tercero a la contra al filo del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el guion fue exactamente el mismo. Salma la tuvo primero tras un gran centro de Vicky e Inglaterra respondió con un disparo desde fuera del área que pasó cerca del palo de la portería de Cata Coll, pero quien iba a golpear de nuevo iba a ser España. Ona Batlle realizó una gran jugada por la derecha en línea de fondo y se la dejó en bandeja a Alexia. Lucy Bronze evitó el gol bajo palos en primera instancia, pero la ya exjugadora del Barça estuvo atenta al rechace para colocar el 3-0 y poner mucha tierra de por medio.

Las de Sonia Bermúdez seguían con el pie en el acelerador y el cuarto estuvo a punto de llegar, el que hubiese sido el segundo de Patri. La mallorquina remató en el segundo palo tras una prolongación de Mapi a un saque de esquina, pero Hampton lo evitó con una gran intervención. El asedio continuaba, esta vez con un taconazo escandaloso de Guijarro, que dejó sola a Vicky, pero el disparo de la azulgrana se marchó fuera por muy poco. La palmesana estaba dando todo un recital.

Las de Sarina Wiegman estaban completamente K.O. y los cambios hicieron que España no se relajara. Claudia Pina, que había sustituido a Vicky, puso el cuarto tras un pase quirúrgico de la recién entrada Aitana Bonmatí, que había saltado al campo en lugar de Alexia. El festival continuaba y llegaba también el momento de que las mallorquinas se llevasen una ovación: Mariona y Lucía Corrales se marchaban por Serrajordi y Olga Carmona. Son Moix se caía para despedir a la felanitxera y la inquera, dos de las grandes protagonistas del día.

España pudo hacer la 'manita' en los instantes finales, pero no hubo tiempo para más. Las campeonas del mundo dependerán de sí mismas en la última jornada de la fase de grupos, ante Islandia, para acceder directamente a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Goleada, fiesta y reivindicación ante la que estaba siendo su bestia negra.