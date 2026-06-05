Día histórico para el fútbol balear: cuatro mallorquinas titulares con la selección española en Son Moix

El 5 de junio de 2026 es una fecha que pasará a la historia del fútbol balear por varias razones: Son Moix acoge el tercer partido de la selección española femenina en Mallorca y segundo, cuatro mallorquinas son titulares en el encuentro contra Inglaterra.

Mariona, Cata, Patri y Lucía

Por primera vez, coinciden de inicio Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Cata Coll y Lucía Corrales. Prácticamente la mitad del once inicial de Sonia Bermúdez. Casi nada para la selección que defiende el trono mundial.

Es cierto que ya habían coincidido las cuatro juntas en el terreno de juego durante cuatro minutos el día del debut de Lucía Corrales con la selección española en la jornada cinco de la fase de grupos de la Liga de Naciones el 30 de mayo de 2025, pero este viernes firman otra página en la historia del fútbol balear, mallorquín y femenino.

Tres municipios y un barrio de Mallorca representados

Las gradas de Son Moix se comienzan a llenar con pancartas dedicadas a las cuatro con seguidores llegadas de sus municipios de nacimiento: Felanitx, Inca, Es Coll d'en Rabassa y Pòrtol.

Son, además, futbolistas de presente y de mucho futuro porque la más joven, Lucía Corrales, tiene 20 años; Cata Coll, 25; Patri Guijarro, 28; y Mariona, 30. Tienen muchas alegrías que dar.