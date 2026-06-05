Fútbol | Selección Española
La cuenta atrás del España-Inglaterra en Son Moix: "Será difícil volver a ver a cuatro mallorquinas con un papel protagonista"
La selección femenina se juega su pase directo al Mundial este viernes a las 21 horas en Son Moix
El nerviosismo comienza a palparse en Mallorca a falta de unas horas para que arranque el determinante España-Inglaterra. Es un día grande. Histórico. Porque a las 21 horas empieza un encuentro vital en Son Moix con un papel muy protagonista de cuatro futbolistas mallorquinas. Felanitx se vaciará para ver a Mariona Caldentey. Pòrtol hará lo mismo para animar a Cata Coll. Inca seguirá los mismos pasos para apoyar a Lucía Corrales. Y, Es Coll d'en Rabassa, seguirá muy de cerca a Patri Guijarro. "Será difícil volver a repetirlo", cuenta Laura Barceló, aficionada al fútbol que ya estuvo en el Metropolitano para seguir la final de la Liga de Naciones entre España y Alemania.
Tercera vez de la selección en Mallorca
Por tercera vez, la selección española femenina juega en Mallorca. La primera vez fue en el Estadi Balear en 1985, la segunda en 2017 en Son Moix y la tercera hoy con un ambiente que batirá todos los registros anteriores.
Son Moix lleno
El fútbol femenino está calando más que nunca en la isla y un fiel reflejo es la ilusión con la que se encara este choque. "Voy con mi hijo porque hay que apoyar a Mariona Caldentey, Cata Coll, Patri Guijarro y Lucía Corrales. Será difícil volver a ver a tantas con un papel protagonista. Como mínimo, tres serán titulares. No hay otro precedente ni creo que sea fácil de repetir", cuenta Laura Barceló, que ya acudió a finales de 2025 a ver la final de la Liga de Naciones en el Metropolitan contra Alemania.
"Espero un Son Moix lleno y que la gente responda. El fútbol femenino puede dar el mismo espectáculo si se le da el apoyo necesario. Ver a Alexia Putellas después de dejar el Barcelona es un aliciente más", explica y añade: "Es un momento único que las nuevas generaciones puedan ver esto. A mi edad era impensable que las mujeres pudieran llenar un estadio como Son Moix hoy".
El cambio del fútbol femenino en Mallorca
Natàlia Fuster fue una de las 2.000 personas que acudieron a Son Moix hace nueve años a animar a la selección. "Solo conocía a las más icónicas", reconoce. "Me hace muchas ganas este partido porque quiero que las futbolistas vean las gradas llenas. Su lucha va más allá de este deporte", confiesa.
Además, también espera que sea un encuentro muy "chulo" entre dos de las mejores selecciones. "Hay muchos alicientes", como ganarlas después de que las arrebataran la Eurocopa en los penaltis. Cree que el ambiente será muy sano porque juegan de una manera "más honesta" que el masculino sin "tanto teatro".
Primera vez en el fútbol femenino
Aina confía que sea un partido "entretenido". Le gusta el fútbol, pero más el femenino. La última vez que fue a ver un encuentro fue también en el Metropolitano la final de la Liga de Naciones y, medio año después, repetirá en Son Moix: "Es un ambiente mucho más sano que el masculino. Mi jugadora favorita es Alexia Putellas, pero la mejor es Mapi León porque es la más diferencial".
Llorenç Tomàs, que es un mallorquinista confeso, hoy se estrenará en Son Moix: "Nunca he visto a la selección femenina en directo". "El horario es bueno y es un muy buen plan de viernes. Será muy interesante ver el encuentro. Habrá mucha tensión competitiva. Quiero ver a las mallorquinas. Además, no es tan habitual ver selecciones aquí. Es una ocasión que sucede pocas veces".
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