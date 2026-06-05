La Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal – ConectaBalear celebra su primer congreso

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha acogido este viernes la celebración del I Congreso de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal–ConectaBalear, una iniciativa impulsada conjuntamente por el club mallorquín y la institución académica con el objetivo de generar un espacio de reflexión, análisis y transferencia de conocimiento en torno a algunos de los principales retos jurídicos y regulatorios del deporte actual.

La jornada ha reunido a profesionales e instituciones de referencia del ámbito jurídico y deportivo, con la participación de representantes de la Fiscalía de las Illes Balears, del Tribunal Supremo, de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y de la propia UIB.

Uno de los momentos destacados del congreso ha sido la intervención del presidente del Palma Futsal, José Tirado, quien ha valorado la puesta en marcha de una iniciativa en la que el club llevaba tiempo trabajando junto a la universidad. “Es un sueño hecho realidad. Llevábamos tiempo trabajando con la UIB para crear esta Cátedra y hacer realidad esta iniciativa. Somos el único club de fútbol sala que se une con la universidad para crear una Cátedra de Derecho Deportivo”, ha señalado.

El presidente ha destacado además que este proyecto representa una nueva muestra de la voluntad del club de trascender el ámbito estrictamente deportivo. “Intentamos cada vez ir más allá del deporte. El aspecto social es fundamental para nosotros, pero también lo es el aspecto formativo. El Palma va más allá de lo que es el 40x20 y queremos seguir creciendo también desde el conocimiento”, ha añadido Tirado.

La jornada se ha estructurado en diferentes ponencias y mesas de debate centradas en cuestiones de actualidad como los delitos de odio en el deporte, las lesiones en la práctica deportiva, la protección de la salud de los deportistas, el régimen disciplinario o la fiscalidad aplicada al deporte profesional.

Para Dani Fiol, vicepresidente del Palma Futsal y abogado, el congreso supone un paso más dentro de la evolución institucional del club. “Es una manera de intentar juntar juristas de primer nivel y personas vinculadas al mundo del deporte para ofrecer otra perspectiva. Normalmente estamos más centrados en lo deportivo o en lo social, pero aquí damos un paso hacia el mundo académico y ponemos nuestro grano de arena para facilitar conocimiento a todos los interesados”, ha explicado.

Una visión compartida por Joan Miquel Durán, vicepresidente del club y CEO de ConectaBalear, quien ha subrayado la importancia que tiene para la entidad abrir nuevas vías de crecimiento. “Es una iniciativa muy loable. Estamos muy contentos de poder entrar en el mundo académico con esta Cátedra de Derecho Deportivo. Es una parte que no habíamos tocado todavía y supone un paso más dentro del crecimiento que ha experimentado el club en los últimos años”, ha afirmado.

El director de la Cátedra, Jaime Campaner, ha destacado el carácter multidisciplinar del programa desarrollado durante esta primera edición. “Ha habido un abanico muy variado de ponentes que han abordado todas las expresiones del Derecho Deportivo desde un punto de vista multidisciplinar, tanto penal como administrativo o regulatorio. El objetivo es transferir conocimiento a la sociedad, a los clubes y a los propios deportistas”, ha explicado.

Campaner también ha avanzado que la creación de la Cátedra permitirá impulsar nuevas iniciativas en el futuro. “El Palma se va a subir a bordo para implementar una serie de medidas que se irán dando a conocer y que serán pioneras en aspectos regulatorios y de buenas prácticas”, ha señalado.

La sesión de tarde ha contado con la participación de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, encargada de realizar el saludo institucional y de poner en valor la importancia de este tipo de iniciativas. “Las Illes Balears somos una tierra de campeones, pero el deporte también es conocimiento, rigor, estudio, investigación y seguridad jurídica. Por eso tiene todo el sentido que este primer congreso se celebre aquí y bajo el paraguas del Illes Balears Palma Futsal”, ha destacado.

La presidenta también ha querido reconocer el papel que desempeña el club dentro y fuera de la pista. “El Illes Balears Palma Futsal no solo suma éxitos deportivos, también transmite valores desde la humildad, la proximidad y la perseverancia. Creo que estamos todos de enhorabuena por la creación de esta Cátedra y por las reflexiones que surgirán de ella”, ha concluido.

Con esta primera edición, la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal–ConectaBalear inicia su actividad con la vocación de consolidarse como un espacio permanente de estudio, debate y divulgación en torno a la realidad jurídica del deporte, reforzando además la apuesta del Illes Balears Palma Futsal por seguir creciendo también desde los ámbitos académico y formativo.