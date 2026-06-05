La cantera mallorquina toma la Fan Zone del España-Inglaterra: "Ojalá podamos llegar hasta donde han llegado ellas"

El Passeig des Born acogió ayer una jornada en la que muchos aficionados, y también turistas, se detuvieron en la Fan Zone de la Selección Española para ir calentando motores de cara al duelo de esta noche ante Inglaterra, en Son Moix. El encuentro ante las Lionesses, rumbo al Mundial de 2027, tiene un gran componente emocional para las cuatro mallorquinas del combinado nacional: Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentey y Lucía Corrales. Y será un partido especial también para el Collerense, la cuna de todo el talento que ha ido saliendo de la isla estos últimos años.

De hecho, el equipo alevín e infantil femenino del conjunto palmesano ha sido invitado al completo para poder disfrutar del choque. Sus jugadoras aparecieron ayer en la Fan Zone y le dieron un color especial al evento. "Vamos todo el 'Colle' femenino, nos han invitado. Vamos a apoyar mucho a las mallorquinas, que han jugado todas en nuestro equipo. Nuestra favorita es Cata Coll", relató Julia.

"Nos enorgullece por el club y por todos los entrenadores que nos han ido formando, esperamos que nosotras podamos ser las próximas", expresó Kiara, manifestando su deseo de poder seguir los pasos de las que considera "unas referentes". "El hecho de que vengan a jugar aquí futbolistas de la isla que son bastante reconocidas en el mundo del fútbol es muy emocionante", añadió.

Hacía nueve años que la selección femenina no venía a la isla. La última fue en 2017. Por aquel entonces, todas estas chicas ni siquiera eran conscientes de lo que significaba aquello ni tenían la capacidad para poder recordarlo ahora. Será su primera vez viendo a España. "Por una vez que vienen a Mallorca hay que ir", comentó Antonella, que agregó: "Sentimos orgullo, ojalá podamos llegar hasta donde han llegado ellas".

Respecto al partido, que será crucial para decidir quién pasa como primera, Mali expresó su confianza en España: "Esperemos que ganen y que vayan con todo". Martina, por su parte, reconoció que será "muy dificil": "Inglaterra es un equipo muy bueno también, pero creo que ganaremos 2-0"

Los aficionados que acudieron también se mostraron optimistas. "Ganaremos 3-1", dijo Adrià. Su madre, Aina, incluso se atrevió a pronosticar una goleada: "Yo digo 4-1, nos tenemos que quitar esa espinita con Inglaterra". "Las inglesas son difíciles, pero veo un 2-0", sentenció Julià.

Todo esto en un espacio en el que los seguidores pudieron disfrutar de todas las actividades y experiencias programadas y vinculadas a la selección. Juegos de habilidad y de reflejos con bufandas o sombreros de regalo, concursos en el escenario principal en los que daban entradas para el partido como premio, una zona gaming para jugar al FIFA en la PlayStation, un campo de fútbol de 3x3... No había con qué aburrirse.

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También llamó la atención una camiseta gigante de España colocada en el centro de la Fan Zone, en la que los aficionados podían impregnar su firma. También había una tienda oficial y un museo, en el que los aficionados podían fotografiarse con las dos últimas Nations League conquistadas por el combinado nacional.