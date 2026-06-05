Baloncesto | Liga Femenina
El Azulmarino anuncia sus dos primeros fichajes para el debut en la Liga Femenina
El club mallorquín ficha a la pívot canadiense Kayla Alexander y a la base sueca Klara Holm
El técnico Alberto Antuña ya cuenta con cinco jugadoras tras las renovaciones de Alba Torrens, María España, Grande y Mbulito
El Azulmarino Basket Mallorca empieza a dar forma a su ambicioso proyecto para su primera temporada en la Liga Femenina Endesa. El club ha anunciado las incorporaciones de Kayla Alexander y Klara Holm, dos fichajes de primer nivel que elevan el potencial de una plantilla en la que ya figuran las renovadas Alba Torrens, María España, Carmen Grande e Iris Mbulito.
Con estos dos movimientos, el Azulmarino, que recibirá el Premi Diario de Mallorca de Deporte el próximo 11 de junio, lanza el mensaje de que quiere competir desde el primer día y que busca construir una plantilla con jugadaras contrastadas y experiencia internacional para afrontar el reto más exigente de su historia, en el que la permanencia será su objetivo mínimo.
Kayla Alexander
La llegada de Kayla Alexander supone un salto de calidad para el juego interior del equipo dirigido por Alberto Antuña. La pívot canadiense aterriza en Mallorca con una amplia trayectoria internacional, experiencia en la WNBA y pasado reciente en el Valencia Basket, en donde coincidió con Alba Torrens, y fue nombrada MVP de la final liguera ante el Casademont Zaragoza. Su fortaleza en la pintura, madurez competitiva y capacidad de liderazgo la convierten en una pieza de enorme valor para el debut azulón en la élite.
Fue elegida este año la mejor jugadora de la primera fase de la EuroLeague Women, la máxima competición continental, promediando 16,5 puntos, 6,5 rebotes, 2 robos y 22,3 créditos de valoración en los primeros 6 partidos del campeonato, además de promediar en la primera vuelta de liga regular con el Valencia Basket un total de 7,9 puntos y 4,7 rebotes.
“Estoy increíblemente emocionada por poder continuar mi carrera en España con el Azulmarino. El nivel de competitividad de la liga se presenta como un gran reto y una gran oportunidad. Me siento honrada de ser parte del club en su primera temporada en primera división. Espero continuar creciendo como jugadora y usar mi experiencia y liderazgo para marcar un impacto positivo en el equipo”, ha afirmado la jugadora formada en la Universidad de Syracuse, que ha sido 65 veces internacional con Canadá y que también ha jugado en la liga francesa y la liga rusa.
Klara Holm
También llega con cartel de jugadora diferencial Klara Holm, base internacional sueca procedente del Spar Girona, donde se consolidó como una de las exteriores más completas de la competición. Su capacidad para anotar, dirigir y generar ventajas añadirá un plus al perímetro del conjunto mallorquín, donde compartirá responsabilidad en la dirección del juego con Carmen Grande.
Es internacional desde el año 2019 y llega tras haber completado dos temporadas en el Spar Girona promediando un total de 10’1 puntos, 5’4 rebotes y 3 asistencias por partido disputado desde su primera aparición en el conjunto gironí en las tres grandes competiciones nacionales.
“Estoy muy emocionada por unirme al Azulmarino. Es un proyecto fantástico del que formar parte. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada y poder competir con este equipo. Creo que va a ser una temporada muy divertida”, ha señalado la jugadora natural de Estocolmo, que en Euroleague ha promediado 9’4 puntos, 5’7 rebotes y 3’6 asistencias durante la última campaña.
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