Rafa Nadal comparte en Instagram la celebración de su 40 cumpleaños en familia

Rafa Nadal ha celebrado su 40 aniversario rodeado de toda su familia. El extenista manacorí ha querido compartir este momento tan especial con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado un entrañable carrusel de imágenes familiares.

La primera fotografía muestra un retrato familiar junto a su esposa, Maria Francisca Perelló, con quien mantiene una relación desde hace más de dos décadas, y sus dos hijos, Rafa, de cuatro años, y Miquel, nacido en agosto de 2025. Los cuatro posan sonrientes ante la cámara junto a una tarta coronada por dos velas que forman el número 40.

En la segunda instantánea, Nadal aparece sosteniendo en brazos a sus dos hijos, con un gran globo conmemorativo del 40º aniversario como telón de fondo.

La publicación culmina con un emotivo vídeo en el que se aprecia la llegada del campeón de 22 títulos de Grand Slama lo que parece ser una fiesta sorpresa organizada con motivo de su cumpleaños. Entre aplausos, abrazos y el tradicional “Cumpleaños feliz”, Nadal saluda emocionado a sus padres, Sebastián Nadal y Ana María Parera, así como a su hermana, Maribel, y al resto de familiares y amigos presentes.

Una celebración íntima y cargada de emoción con la que el deportista mallorquín ha querido dar la bienvenida a una nueva década rodeado del cariño de los suyos.

Rafa Nadal, la leyenda que sigue creciendo fuera de la pista

Rafa Nadal ha cumplido este miércoles 40 años convertido en una figura que trasciende el deporte . Retirado de la competición profesional desde el 19 de noviembre de 2024, cuando disputó su último partido en la Copa Davis de Málaga, el manacorí ha afrontado esta nueva etapa con la misma intensidad con la que construyó una de las carreras más brillantes.

Su legado deportivo es prácticamente inalcanzable. Nadal cerró su trayectoria con 22 títulos de Grand Slam, entre ellos los históricos 14 Roland Garros que le valieron el reconocimiento unánime como el rey de la tierra batida. Además, conquistó dos oros olímpicos, cinco Copas Davis con España, 36 Masters 1000, 92 títulos ATP y llegó a ocupar durante 209 semanas el número uno del mundo. Su rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic, único que ha sido capaz de superarle, marcó una era irrepetible del tenis mundial.

La carrera de Rafa Nadal, en imágenes /

A los 40 años, Rafa Nadal ya no persigue títulos ni récords. Su desafío es otro: consolidar un legado que trascienda las pistas y proyectar hacia las nuevas generaciones los valores de esfuerzo, humildad y superación que definieron su carrera y a los que siempre hace referencia.

'Rafa', el documental de su vida

El pasado viernes 29 de mayo Netflix estrenó 'Rafa', la docuserie sobre la vida del extenista mallorquín en el que además de repasar su leyenda como profesional descubre su faceta más personal, humana y desconocida. Dividido en cuatro capítulos, la serie repasa los momentos más memorables de su carrera así como los más amargos; desde sus primeros trofeos hasta su retirada; de su relación con su tío y exentrenador Toni Nadal hasta los inicios con su mujer.