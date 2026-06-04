El Palma Futsal se mete en las semifinales en los penaltis

El Palma Futsal continúa vivo en su lucha por conseguir el título de Liga. Los de Antonio Vadillo han tenido que esperar hasta los penaltis del tercer partido, donde Carlos Barrón ha sido el héroe al detener el cuarto, para eliminar al Manzanares (2-2, 5-4 en pen.). Los verde pistacho se medirán a ElPozo Murcia en las semifinales y se jugarán, además del pase a la final, la clasificación a la próxima edición de la Champions League, a la que solo acceden campéon y subcampeón.

Tal y como se preveía, el partido mostró una igualdad digna de dos equipos que habían sido capaces de ganar en la pista de su rival. Y para seguir con la tendencia positiva del equipo visitante, fue el cuadro de Juanlu Alonso el que empezó a dominar.

Las ocasiones no eran demasiado peligrosas, pero sí obligaron a trabajar durante un buen tramo de la primera parte a Dennis. El conjunto mallorquín trataba de recortar terreno paulatinamente y gracias a una genialidad de Fabinho en forma de volea logró la primera ventaja de la tarde.

A partir de ahí se soltó el Palma, que desplegó sus mejores minutos hasta el momento, pero no lo aprovechó para ampliar la renta. Antes del descanso, el partido se puso cuesta arriba para los locales, que vieron cómo su rival remontaba gracias a los goles de Daniel y Javi Alonso.

La reacción del Manzanares no fue la única, puesto que al salir de vestuarios Piqueras se inventó un zapatazo a una escuadra para igualar el partido, a lo que Fabinho respondió con otro disparo potente muy lejano que se estrelló contra el larguero. Otra vez se cruzaría el poste en el camino del Palma Futsal, después de que Lucao dejase una buena individualidad que casi pone el tercer gol en el electrónico.

A medida que se acercaba el final, los manchegos reculaban metros y reducían sus opciones de adelantarse a los contragolpes, pero la defensa de los palmesanos estuvo muy atenta. Javi Alonso dispuso de una buena ocasión de gol con un disparo dentro del área, pero Dennis tuvo que lucirse más si cabe al detener otro lanzamiento a bocajarro y un mano a mano que casi se le cuela entre las piernas en cuestión de pocos segundos.

La prórroga fue un cúmulo de sufrimiento en los dos bandos que desembocó en la tanda de penaltis. Los locales pasaron de una parada de Barrón que se terminaría por colar en la portería a un fallo de Deivao, pero el lanzamiento se tuvo que repetir y el brasileño acertó. Y dos lanzamientos más tarde, Barrón sí que apareció para detener el disparo de Humberto y poner en bandeja el pase a semifinales a un Piqueras que no fallaría.