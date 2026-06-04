Momento definitivo en Son Moix para el Palma Futsal

Llega el momento definitivo en el Palau Municipal d’Esports Son Moix. El Palma Futsal recibe esta noche al Manzanares en el tercer y definitivo partido de los cuartos de final del play-off por el título (19:30 horas / LaLiga+). Tras una victoria para cada equipo en los dos primeros encuentros de la serie, la eliminatoria se decidirá en un duelo a vida o muerte en el que el vencedor avanzará a las semifinales y el derrotado pondrá punto y final a su temporada.

El camino del conjunto dirigido por Antonio Vadillo hasta este punto ha requerido una enorme demostración de carácter y madurez competitiva. Después de caer por un ajustado 1-2 en Son Moix y perder el factor cancha, los baleares se quedaron sin margen de error. En un Manzanares Arena convertido en una auténtica olla a presión, el Palma firmó una actuación muy seria para imponerse por 3-4, forzando así el tercer partido de la serie y recuperando la oportunidad de decidir la eliminatoria ante su afición.

Más allá del importante impulso anímico que supuso la victoria del pasado lunes, los precedentes históricos también invitan al optimismo. A lo largo de su trayectoria en los play-offs por el título de Primera División, los verde pistacho han disputado dos terceros partidos de cuartos de final con el factor cancha a favor, logrando en ambas ocasiones el pase a semifinales. Ocurrió en la temporada 2015/16 frente al Ribera Navarra y volvió a repetirse en la campaña 2020/21 ante el Sala 10 Zaragoza.

De cara al trascendental encuentro de este jueves, se espera que Son Moix registre una de las mejores entradas de la temporada para convertirse en ese impulso extra capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos. Con la confianza reforzada tras el triunfo conseguido en tierras manchegas y con el apoyo de su afición, el Palma Futsal afronta una noche decisiva con el objetivo de hacer valer el factor pista y sellar el billete para las semifinales.