Mariona: “Sería espectacular marcar un gol en Son Moix”

Mariona Caldentey, futbolista mallorquina de la selección española femenina, ha comentado este jueves en la previa del duelo decisivo contra Inglaterra para clasificarse al Mundial 2027 que si algún equipo puede darle la vuelta a la situación “es España”.

"Lo afrontamos con mucho respeto a Inglaterra, por lo duro que ha sido jugar contra ellas; no sé si revancha o no pero con ganas de estar en el Mundial cuanto antes. Llegamos con mucha gente y pocas bajas, eso suma siempre. Si algún equipo puede hacerlo es España”, explicó la jugadora de la selección, que necesita ganar por más de un gol a Inglaterra para acceder al Mundial 2027.

La futbolista de Felanitx se mostró orgullosa de jugar en casa: “La última vez que jugué en Mallorca fue hace 12 años, es un día súper importante, estos días van muy rápido, pero súper contenta, al igual que el resto, Mallorca es un sitio muy privilegiado”. “Yo creo que las que somos de pueblo hacemos que se enganche más gente, vendrán muchos de Felanitx, pero Cata ha hecho campaña en Pòrtol, así que habrá que verlo”, bromeó sobre qué jugadora mallorquina arrastrará a más público.

Marcar un gol en Son Moix

Además, confesó que sería “un sueño” marcar en Son Moix: “Sería espectacular, me hace mucha ilusión. Era socia del Mallorca de pequeña, venía en bus desde Felanitx con mis amigas y jamás me imaginé jugar aquí un día con la selección; es un privilegio y ojalá lo cerremos con una victoria”.

Caldentey aseguró estar preparada para el partido físicamente: “Este tipo de partidos da igual como estés, vamos a estar al nivel seguro, después del siguiente partido habrá vacaciones, pero motivación y fuerza no nos van a faltar”.

El rival genera respeto al grupo, pero la jugadora del Arsenal se siente confiada de cara al partido: “Les hemos ganado en el pasado, eso nos da confianza pero es un equipo que siempre nos cuesta, es muy difícil jugar contra ellas, una selección que plantea bien los partidos. Este equipo es ambicioso, hacemos autocrítica y esperemos hacer bien las cosas mañana porque nos lo merecemos”, sentenció Mariona.