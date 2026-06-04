María España: "Queremos ser unas referentes"

¿Qué siente, como capitana del Azulmarino, al recibir el Premi Diario de Mallorca de Deporte?

Honor y responsabilidad. Es un honor recibirlo porque nos habéis elegido a nosotras y es una responsabilidad como representantes y referentes del baloncesto femenino para todas las niñas que nos siguen. Seguimos luchando para que el baloncesto femenino, y el deporte femenino en general, siga creciendo. Este premio nos da reconocimiento, y, sobre todo, visibilidad.

¿Que valoración hace de la temporada ahora que ya ha pasado más de un mes del histórico ascenso a la Liga Femenina Endesa?

Seguimos con alegría y estamos contentas por haber conseguido el objetivo, que era subir sin ir a la fase de ascenso. Hemos sido un grupo humano que hemos tenido el mismo objetivo, no ha habido individualidades que nos hayan pasado por delante. Cada una se lleva un trozo de esta temporada en su corazón. Que el Diario de Mallorca nos reconozca con el premio, a parte del buen trabajo que se ha hecho en los últimos años, es por la última temporada. Quedar primeras y conseguir el objetivo es un sueño y nos da fuerza para seguir y afrontar la próxima con ilusión.

¿Cómo han vivido esta temporada en el vestuario? ¿Desde dentro ha sido tan fácil como ha parecido desde fuera?

No. Es verdad que desde el inicio las jugadoras conectamos muy bien y eso, a veces, cuesta más. La pretemporada funcionó y en la temporada empezamos con dos partidos seguidos ganando de mucha ventaja a dos rivales directos. Más allá de relajarnos, eso nos dio más fuerza porque nos vimos con más posibilidades de conseguir el objetivo y nos sentimos más fuertes. Para nosotras, cada semana y cada partido era el más importante y era una final . Cada semana hemos entrenado muy duro, contra las mejores de la categoría. Poder entrenar contra nosotras mismas te hace mejor jugadora y también crea un mejor equipo. Además, hace que los fines de semana haya esta diferencia de veinte, treinta o cuarenta puntos con los otros equipos, pero no es fácil porque la que sale detrás de ti también quiere ganar de esa ventaja. En el descanso nos mentalizábamos de que íbamos 0-0 y era un partido nuevo. No hemos tenido muchos momentos duros, pero cuando hay momentos así el equipo o se crece o se va para abajo, y nosotras nos crecimos. Nos ayudó para seguir, no relajarnos y no parar hasta conseguir el ascenso.

Ha vivido muchos momentos únicos en su carrera como jugadora de baloncesto, ¿cómo definiría el momento en el que se encuentra ahora?

Estoy en un momento muy especial . Haber conseguido el ascenso y jugar en la máxima categoría del baloncesto español con el equipo de mi casa es algo muy especial. Lo viviré con ganas como jugadora de la isla, pero con un punto más de cariño y amor que otras jugadoras que, por ser de fuera, no sentirán. Yo de pequeña soñaba con jugar en Son Moix siendo jugadora profesional y esta temporada, con 34 años, lo conseguiré.

¿Qué significa para el proyecto, para el equipo y para usted tener a Alba Torrens jugando con el Azulmarino?

Es emocionante. Es una referente del baloncesto mundial, y una de las mejores jugadoras que ha habido en la historia de nuestro deporte. Para nosotras, que esté en el proyecto, a parte de hacerlo crecer, hace que las compañeras que estamos a su lado seamos mejores. Aprender de ella y seguir jugando y entrenando con ella es una pasada. Es un lujo y un orgullo tenerla a nuestro lado.

¿Le ayudará al equipo para la próxima temporada la experiencia que tienen Alba y usted en la élite del baloncesto español?

Todas las jugadoras que habrá la temporada que viene ya habrán competido en las categorías más altas, en ligas fuertes. Habrán representado a sus países en torneos internacionales y ya saben de qué va la historia, son jugadoras fuertes. Nosotras compartiremos nuestra experiencia para que el equipo funcione y podamos estar lo mejor posible.

¿Qué objetivo se marca el Azulmarino esta próxima temporada?

La palabra para definir la temporada que viene es ilusión. La LF Endesa es dura, los equipos que estaban abajo luchando por mantener la categoría esta pasada campaña son los mismos que estaban jugando la Eurocup este curso. Esto te habla de lo difícil que es la liga y que no puedes marcarte ningún objetivo concreto ahora. Obviamente la permanencia es un objetivo fijo, y luego si competimos bien, vemos que la liga funciona y que el equipo responde, nos podemos ir marcando más, como meternos en la Copa de la Reina o en el play-off por el título. Esto se irá viendo durante el año.

¿Qué debe mantener el equipo que le haya caracterizado hasta ahora?

Tiene que tener la misma mentalidad, de ir a los partidos a ganar todo lo que se pueda, de competir bien, de mirar por el equipo y no individualmente. Tenemos que luchar e intentar ganar todos los partidos posibles.

Son un equipo que ha hecho historia y ha vuelto a situar al baloncesto balear en la máxima categoría del baloncesto español, ¿qué supone para ustedes?

Queremos ser unas referentes. Esto que hemos logrado no solo lo tenemos que limitar al básquet femenino. Es deporte y todos están invitados a venir y ser del Azulmarino. Es un proyecto importante para ser referentes femeninas en las Balears, pero también para representar todo lo que el básquet supone a nivel nacional. Nosotras vamos por toda España y hay mucha gente que nos conoce gracias a la marca ‘Azulmarino’, que está haciendo un muy buen trabajo y publicando por todos lados que tiene un equipo de baloncesto femenino. Nosotras intentamos ganar los máximos partidos posibles para que la gente nos siga.

¿Qué le diría a la afición de cara a la próxima temporada?

Quiero animarles a que vengan. Este año había mucha gente, pero el próximo tenemos que ser más. Los partidos son de más nivel, vendrán jugadoras de todo el mundo y jugar contra ellas hará que los partidos sean increíbles. No hay mejor básquet femenino en todas las islaspara poder ver.

Aparte de jugar con el Azulmarino también tiene un campus de baloncesto que organiza en julio aquí en Mallorca, ¿qué trabajan?

Es un campus en el que intentamos trabajar los referentes femeninos, no tan solo con mi figura, si no también con las visitas de otras jugadoras. Lo especial es que es un campus inclusivo de la mano de la Fundación ASNIMO. Tenemos el 10% de las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual y, a la vez, entrenamos con el equipo de baloncesto de la Fundación. Se crea un ambiente muy especial y mágico. Creo que cuando somos pequeños nunca nos juntamos con la inclusión, no nos enseñan y, por este motivo, muchas veces ya excluimos a las personas. Los niños y las niñas del campus el primer día no se conocen, pero a partir del segundo día ya se hacen amigos y después se encuentran en el pabellón en los partidos de Azulmarino y es muy especial.