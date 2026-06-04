Lucía Corrales: “Jugar en Mallorca con mi familia estando cerca es lo más grande”

Lucía Corrales (Inca, 2005) se estrenó el 30 de mayo de 2025 con la selección absoluta. Fue un debut exprés, ya que fue llamada por la que era entonces la seleccionadora, Montse Tomé, dos días antes del encuentro para cubrir una baja por lesión. Ahora, un año después, la mallorquina tiene la oportunidad de jugar con la ‘Roja’ en casa, ante su gente y su familia, en un duelo que será trascendental para clasificar al Mundial de 2027. Enfrente estará Inglaterra, a la que las de Sonia Bermúdez necesitan ganar por dos goles de diferencia para poder ser primeras de grupo. La inquera aborda cómo será el partido ante las Lionesses y muestra también algunas facetas de su lado más personal, hablando sobre anécdotas de su infancia o de su temporada en el London City, por el que fichó el pasado verano.

Hace un año que fue convocada por primera vez con la absoluta y ahora tiene la oportunidad de jugar en casa ¿Cómo se siente?

Este añito se me ha pasado bastante rápido, no sabía que había pasado ya un año. Que haya cumplido justo el año, estando aquí en Mallorca con la selección, para mí es súper bonito, es súper especial. Y jugar aquí con mi familia estando cerquita mía también es lo más grande.

El viernes jugará en Son Moix, el campo del Real Mallorca. Pero usted es balearica, ¿no?

A ver, he estado en los dos clubes. Yo apoyo a quien me quiera. Para mí es un placer poder jugar en Son Moix. Yo no me decanto por ningún club, y jugar en el campo del Mallorca para mí es espectacular.

¿Es cierto que de pequeña le apuntaron a gimnasia y hubo un día, después de que su madre le dijera que lo había hecho muy bien, que le contestó diciendo que quería jugar a fútbol y que le daba igual la gimnasia?

Me gustaría saber quién te ha contado eso (ríe). Pero sí, creo que llevaba dos o tres clases ahí en gimnasia. Salí justo de una, mi madre me estaba viendo desde arriba y me dijo: “Jolín Lucía, qué bien lo has hecho”. Y le dije que no, que yo no iba volver a ir, que yo quería jugar a fútbol. En aquel entonces estaba jugando mi hermano, lo estaba entrenando mi padre y yo lo veía siempre cada día ir a entrenar y yo también quería.

¿Qué le dijo su madre?

Mi madre estuvo hablando con mi padre y dijeron, “bueno, vamos a probar a ver si le gusta o no”. Y a partir de ahí pues no lo dejaron.

Con 13 años ya recibió la primera llamada para ir a Las Rozas. ¿Cómo vivió aquello?

Cuando la recibí tan pequeña, fue un momento muy bonito, pero a la vez de muchos nervios. Cuando estás tan nerviosa no lo llegas a disfrutar al cien por cien, pero lo recuerdo como algo muy bonito, porque encima ir tan chiquitita, creo que fue a la sub-16, con 13 años, creo que es algo muy bonito.

¿Cómo recuerda su etapa en el Atlético Baleares? Fue corta, pero intensa.

Sí, fue una etapa corta de un añito, pero creo que fue el año más bonito que puedo recordar. Disfruté muchísimo allí, jugué muchísimo, y el vestuario que teníamos era increíble. Yo quería a todo el mundo, a todas mis compañeras, a todo el staff, a todos los miembros del club, todos ellos me querían a mí muchísimo. Creo que fue un año súper bonito y lo recuerdo como algo especial.

¿Qué tal le ha ido este año en Londres? La adaptación, otro país, otra cultura…

Al principio pensaba que me iba a costar más, por el hecho del idioma y demás, sí que me ha costado, obviamente. Pero de escucharlo todos los días, pues te haces rápido al idioma. Mis compañeras también me lo han puesto muy fácil, han puesto mucho de su parte. Y la verdad es que hemos creado un muy buen grupo.

¿Quería marcharse del Barça?

A ver, nadie se quiere ir del Barça. Al final, son decisiones que tienes que tomar por x motivos. Fue una salida de un momento a otro, pero llegamos a un acuerdo por parte de los dos y así fue.

¿Ha sentido presión al ser el fichaje español más caro que ha habido hasta ahora?

No, no siento presión ninguna. De hecho, no pienso nunca en eso. Para mi punto de vista no tiene mucha importancia. Me centro en estar feliz, en que pueda tener minutos, que es lo importante con 20 años, y, sobre todo, disfrutar.

En su Instagram se pueden ver muchas fotos con un perrito, un teckel. ¿Le ha ayudado en su estancia en Londres?

Me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque al final al estar en casa cuando tu familia no puede venir a verte, cuando acabas de entrenar y haces vida fuera, a veces te puedes sentir un poquito sola. La ayuda de una mascota como la que tengo yo, que se llama Mía, me ha dado la vida.

En cuanto al partido contra Inglaterra, tras el 1-0 de la ida, ¿qué deben mejorar para poder ganar el viernes? Además, necesitan hacerlo por una diferencia de dos.

Es lo que estaba diciendo estos días, se va a basar en detalles. Va a ser un partido muy difícil, muy competido. Nosotras ya hemos estudiado todo lo que tenemos que hacer, tenemos las ideas claras y creo que se va a basar en detalles.

Son cuatro mallorquinas en la selección. En el fútbol masculino, solo ha habido tres mallorquines en toda la historia jugando un Mundial, con Chadi Riad ahora con Marruecos. Y aquí, para ponerlo en perspectiva, pueden ser cuatro en el mismo.

Ojalá, ojalá se pueda cumplir eso. Aún quedan unos meses. Y todavía hay que clasificarse. Aún queda mucho, hay que ver cómo van estos meses de aquí en adelante. Ojalá podamos coincidir todas otra vez y si se suma alguna más, bienvenida sea.

Usted es una de las integrantes de esta nueva generación. ¿Se ha fijado en Mariona Patri o Cata, aunque se acerque más a su edad, para llegar hasta aquí?

Para mí, son referentes. Tanto para mí como para el resto de compañeras. Y también para los niños y niñas de la isla, de España y del mundo, incluso. Dentro del campo basta ver cómo juegan. Y algo que no ve la afición, es que fuera del campo son personas admirables.

Usted, personalmente, puede jugar tanto de lateral como de extremo. ¿Dónde se siente más cómoda?

Es una pregunta que me hacen mucho. He estado jugando bastante las dos posiciones. Y a día de hoy no sabría decir una posición en concreto. Me siento muy cómoda jugando en las dos y en la que me den la oportunidad de jugar, voy a intentar dar lo mejor de mí.

Para el fútbol femenino de aquí, que se ha quedado un poco atrás respecto a otros sitios de España, ¿cómo de importante es el partido de este viernes? Hacía nueve años que no venía aquí la selección femenina.

Sí, creo que ahora mismo se están haciendo bien las cosas dentro de la Federación Balear. Están trabajando mucho y creo que poquito a poco seguirá creciendo.

¿Qué mensaje manda a toda la gente que vino a verles aquí el lunes, a la que vendrá el viernes y a la que se esté pensando si ir o no al partido?

Lo llevo diciendo estos días, creo que no hay partido más bonito para venir a ver aquí en Mallorca. Nosotras lo vamos a apreciar muchísimo, que venga todo el mundo que pueda. Lo digo siempre, escuchar nuestros nombres, escuchar que nos animan, para nosotras es lo más grande. Encima a las cuatro mallorquinas, aquí en casa, no nos puede hacer más ilusión. Que venga toda la gente que pueda, la que se lo esté pensando que no se lo piense más, que compre las entradas y vengan a animarnos. Aseguramos que será un partido muy chulo.