¿Cuándo juega España contra Inglaterra? Fecha, horario y dónde ver la clasificación para el Mundial 2027 gratis por TV y en directo
A qué hora juega la selección española contra Inglaterra y en qué canal de TV ver en abierto el partido clasificatorio para el Mundial 2027 desde España
Alberto Teruel
La selección española afronta un partido con aroma de final. Después de perder el liderato en la fase de clasificación para el Mundial 2027 en el último parón de selecciones, 'La Roja' se desplaza hasta Mallorca para medir sus fuerzas contra en Inglaterra en un duelo directo por el billete directo hacia la cita mundialista.
El solitario tanto de Lauren Hemp a los tres minutos en el anterior cara a cara entre españolas e inglesas obliga a las de Sonia Bermúdez a ganar por dos goles o más para recuperar el liderato del grupo. Cualquier tropiezo contra las 'Lionesses' obligaría a las campeonas del mundo a tener que acudir a la repesca para poder defender su trono mundial.
En caso de victoria, España no podría relajarse en el sexto y último partido de la fase de clasificación, pues la combinación de resultados podría volver a llevarle a perder la posición cabecera. Para no tener que echar mano de la calculadora, 'La Roja' tendrá que volver a sumar de tres en su enfrentamiento ante Islandia.
¿A qué hora juega España contra Inglaterra en la fase de clasificación para el Mundial 2027?
El partido entre España e Inglaterra, correspondiente a la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2027, se disputará este viernes 5 de junio a partir de las 21:00 horas (CEST).
¿Dónde ver el España - Inglaterra gratis por TV y en directo?
En España, el partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Inglaterra se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.
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