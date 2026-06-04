La traca final de Florentino para noquear a Riquelme

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, candidatos a la presidencia del Real Madrid, llegan al final de la campaña envueltos en una guerra de anuncios y acusaciones. El aspirante a derrocar al máximo mandatario blanco aseguró este miércoles en El Hormiguero que su fichaje estrella sería Erling Haaland. Un supuesto firmado bajo un compromiso de intención notarial, pero que el propio entorno del jugador noruego ha desmentido. El alicantino, en distintas entrevistas posteriores, ha considerado esto como “parte del juego”.

Haaland y el ‘efecto Figo’

Busca reminiscencias con el fichaje de Figo en el año 2000, que permitió a Florentino ganar las elecciones frente a Lorenzo Sanz, que venía de ganar una Copa de Europa. El autor de esta acción ganadora, que cambió la historia moderna del Real Madrid, pretende asestar un golpe de gracia que, sumado a las dudas que ha generado la postura del City, así como de Rafaela Pimenta, agente de Haaland, suponga el fin de las aspiraciones electorales de su contrincante.

Florentino se ha afanado por reivindicar en sus entrevistas, intensificadas en el tramo final de campaña, así como en las lonas que ha desplegado por Madrid, el acopio de ‘cromos’ que ha conseguido a lo largo de estos años. Uno de los puntos centrales de su campaña ha sido la reivindicación del pasado. En la presentación de su candidatura estuvo acompañado por Ronaldo o Roberto Carlos, entre otros. Otras leyendas del club blanco se han sumado en redes sociales con imágenes en las que aparecen acompañados del presidente madridista, para el que han pedido su continuidad.

Por el contrario, Riquelme ha ejecutado una campaña sobre el madridismo esencialista. Ha reclutado para su candidatura a algunas de las efigies del club blanco que no casaron con Florentino. Por ejemplo, Raúl González, designado como director deportivo en caso de que consiga vencer en las elecciones del domingo. Fue, hasta el curso pasado, entrenador del Real Madrid Castilla, desde el que intentó construir un trampolín que nunca logró. A diferencia de lo que consiguió Arbeloa, entrenador del Juvenil el curso anterior, apenas unos meses después. Al nombre del delantero ha sumado el de Fernando Hierro como futurible coordinador de La Fábrica.

João Neves, el favorito de Florentino

El excapitán del Real Madrid tuvo una salida traumática del club después de un encontronazo con Florentino tras la Liga 2002-03. Sin embargo, el actual presidente de la entidad, y favorito a la reelección, ha sabido rodearse de pesos pesados del pasado reciente del conjunto blanco para una campaña en la que Riquelme, a contracorriente y contrarreloj, ha conseguido sumar apoyos de peso para la parcela deportiva. Con todo, se ha encontrado con la desconsideración por parte de la candidatura de Florentino, que contraprogramó el anuncio de Haaland con el anuncio de Mourinho, cuya cláusula de rescisión ha sido de 15 millones, según ha informado el Benfica.

Ahora bien, los movimientos del candidato alicantino han obligado a Florentino a mover ficha antes de lo que quisiera. La confirmación de su presencia en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, ha alimentado las sospechas sobre un golpe en la mesa después de confirmar públicamente el primer fichaje: Ibrahima Konaté, central que llegaría libre del Liverpool. La segunda incorporación tiene como origen el Inter. Denzel Dumfries, lateral derecho, fue confirmado como nueva alta del Real Madrid por su seleccionador, Ronald Koeman. La clave ahora es saber quién será la “bomba” con la que Cuatro ha lanzado la promoción del programa en el que intervendrá Florentino.

En los últimos días se ha especulado con varios nombres. El primero, y con el que está más alineado el presidente del Real Madrid, es João Neves, centrocampista del PSG, que acaba de conquistar su segunda Champions consecutiva. Con contrato hasta 2029, uno de los pilares del PSG de Luis Enrique tiene un valor de mercado de 140 millones.

El otro de los nombres que ha aparecido en la lista ‘galáctica’ de deseos es Vitinha, futbolista franquicia del conjunto galo junto a Ousmane Dembélé. Según Transfermarkt, tendría la misma tasación en el mercado de fichajes y una fecha de vencimiento de su vinculación con el PSG que también llegaría en los próximos tres años. Ambos son dos perfiles que el Real Madrid necesitaría como agua de mayo, ante la carencia de un cerebro en los últimos tiempos que haya sido capaz de poner orden en el centro del campo de un equipo incapaz de ganar títulos en dos temporadas.

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Otra idea programática sería reclutar a Kroos o Modrić para una función ejecutiva que haga de enlace entre la presidencia y un vestuario que estará comandado por Mourinho. En cualquier caso, la candidatura de Riquelme, que ha avanzado que su entrenador tiene equipo (lo que descarta a Klopp), estará atenta a un posible golpe de gracia contra sus posibilidades de cara al domingo decisivo en las primeras elecciones a la presidencia en dos décadas