Fútbol | Selección española
Así es la Fan Zone para el España-Inglaterra: juegos, concursos y espacio para gamers
El Passeig des Born acoge un espacio con actividades para todos los públicos, con la presencia de numerosos aficionados y turistas que se han sumado a la fiesta del fútbol femenino de cara al encuentro de este viernes en Son Moix
Palma aguarda uno de los mejores partidos que se pueden ver en el panorama internacional del fútbol femenino: el España-Inglaterra, todo un clásico ya de los enfrentamientos entre selecciones. A la gran respuesta de los aficionados en el entrenamiento abierto en Son Bibiloni se suma una de las actividades más esperadas de la semana: la Fan Zone oficial.
El Passeig des Born ha sido el lugar al que muchos aficionados de la selección y también numerosos turistas que paseaban por la zona han acudido este jueves para sumarse a la fiesta del fútbol femenino. El ambiente ha sido mucho más animado por la tarde que por la mañana, con la presencia de muchas familias y muchos niños que venían con camisetas, banderas e incluso con la cara pintada con los colores de la 'Roja'.
A partir de las 17:30 horas han empezado a formarse las primeras colas para poder disfrutar de las actividades programadas. Juegos de habilidad y de reflejos con bufandas o sombreros de regalo, concursos en el escenario principal en los que daban entradas para el partido como premio, una zona gaming para jugar al FIFA en la PlayStation, un campo de fútbol de 3x3... No había con qué aburrirse. También ha llamado la atención una camiseta gigante de la selección colocada en el centro de la Fan Zone, en la que los aficionados podían impregnar su firma.
Todo esto, además, acompañado de la tienda oficial y del museo, en el que los seguidores podían fotografiarse con las dos últimas Nations League conquistadas por el combinado nacional. De esta manera, Mallorca va calentando motores para un encuentro vital para España rumbo al Mundial de 2027, en el que deben imponerse a Inglaterra por dos goles para ser primeras de grupo. Un encuentro que tendrá también un especial acento mallorquín, con Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentey y Lucía Corrales entre las filas de la selección.
Este viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 hasta la hora del partido, la Fan Zone seguirá abierta para que los aficionados que lo deseen puedan disfrutar de lasa actividades disponibles.
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