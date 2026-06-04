Esperança Cladera bate su propio récord de Baleares de 100 metros

Esperança Cladera, del club Diputación de Valencia, ha cumplido con los pronósticos al batir su propio récord de Baleares de los 100 metros con un excelente tiempo de 11.35, marca que la sitúa entre las ocho mejores de la historia del atletismo español. La atleta de Muro, que el lunes en Praga logró la mínima para el Europeo en los 200 metros, lo logró este miércoles en el marco del Andalucía Challenger. El año pasado, la mallorquina, firmó un registro de 11.61 en Barcelona, el 26 de abril de 2025, en la pista de Serrahima.

Como integrante del relevo 4x100 de la selección española, era lógico pensar que Esperança Cladera podía superar su mejor marca personal. Y lo ha conseguido por todo lo alto. Granada fue el escenario de este logro histórico. Su entrenador, Juan Sancha, expresó su emoción tras la carrera: “Creo que puede correr mucho más”.

“Pulir detalles”

Sobre el análisis de la carrera, el técnico palmesano explicó: “Esperança tuvo una reacción y una aceleración perfectas, manteniéndose en primera posición durante los primeros 40 metros. La transición hacia la fase lanzada es el aspecto que podemos seguir mejorando con trabajo específico de supervelocidad. Estamos centrados en pulir esos detalles para que todas las fases de la carrera estén mejor encadenadas”.

Cabe destacar el carácter histórico de este resultado: una atleta mallorquina, entrenada por un técnico mallorquín, ha alcanzado una de las cotas más altas de la velocidad nacional. Este éxito demuestra el gran nivel de técnicos que existe en Mallorca.