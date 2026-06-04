Cata Coll moviliza a Pòrtol para llenar Son Moix en el España-Inglaterra

De Son Caulelles a Son Moix. El camino que llevó a Cata Coll desde donde empezó a dar sus primeras pasos como futbolista hasta convertirse en campeona del mundo tendrá un nuevo capítulo este viernes, en Son Moix. Y la guardameta mallorquina ha querido que nadie de su pueblo, Pòrtol, se lo pierda.

La internacional regresó esta semana a Son Caulelles, el campo donde comenzó a forjar su sueño con el Sant Marçal, para participar en la venta de entradas del España-Inglaterra, encuentro clasificatorio para el Mundial de 2027.

Acompañada por amigos y personas de su entorno, la portera del Barcelona ha conseguido vender más de 200 entradas durante estas dos jornadas. Localidades que se suman a las que ya se habían distribuido anteriormente en Pòrtol.

El objetivo es claro: reunir al mayor número posible de seguidores para acompañar a la selección española de cara a este duelo crucial y arropar a una de las futbolistas más destacadas que ha dado Mallorca en los últimos años. Todos ellos estarán ocuparán gran parte del Fondo Norte, donde se espera una importante presencia de aficionados vinculados a la cancerbera.

La cita tendrá además un marcado acento mallorquín sobre el césped. Junto a Cata Coll, también forman parte de la convocatoria Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Lucía Corrales, lo que convertirá el duelo ante Inglaterra en una ocasión única para que la afición mallorquina vea en acción a cuatro representantes de la isla con la camiseta de la selección española.

No todos los días una campeona del mundo puede jugar ante su gente, rodeada de quienes la vieron crecer, entrenar y perseguir un sueño que parecía lejano.