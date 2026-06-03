Rafa Nadal cumple 40 años: la leyenda que sigue creciendo fuera de la pista

Rafa Nadal cumple este miércoles 40 años convertido en una figura que trasciende el deporte . Retirado de la competición profesional desde el 19 de noviembre de 2024, cuando disputó su último partido en la Copa Davis de Málaga, el manacorí ha afrontado esta nueva etapa con la misma intensidad con la que construyó una de las carreras más brillantes.

Su legado deportivo es prácticamente inalcanzable. Nadal cerró su trayectoria con 22 títulos de Grand Slam, entre ellos los históricos 14 Roland Garros que le valieron el reconocimiento unánime como el rey de la tierra batida. Además, conquistó dos oros olímpicos, cinco Copas Davis con España, 36 Masters 1000, 92 títulos ATP y llegó a ocupar durante 209 semanas el número uno del mundo. Su rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic, único que ha sido capaz de superarle, marcó una era irrepetible del tenis mundial.

Uno de los momentos más emotivos de su nueva vida llegó el 25 de mayo de 2025, cuando Roland Garros le rindió un homenaje histórico en la pista Philippe-Chatrier. Allí, en el escenario donde levantó 14 veces la Copa de los Mosqueteros, Nadal recibió el cariño de una grada entregada y de algunos de sus grandes compañeros de generación. El torneo descubrió además una placa permanente con su huella y su firma, símbolo de una relación única con el Grand Salm de tierra batida: 112 victorias y solo cuatro derrotas en París, en donde casi siempre ha celebrado su cumpleaños.

Su impacto en el tenis y en el deporte le han hecho acreedor de diversas distinciones, como el entonces Premio Príncipe de Asturias en 2008 o como cuando en 2025 fue reconocido con el premio Laureus al icono del deporte.

La carrera de Rafa Nadal, en imágenes /

Lejos de las pistas, Nadal ha sabido transformar su prestigio deportivo en una sólida plataforma empresarial. El principal exponente es la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor, que continúa creciendo tanto en instalaciones como en proyección internacional. Se ha consolidado como uno de los grandes centros mundiales de formación deportiva, atrayendo a jóvenes talentos de numerosos países y ampliando la dimensión global de la marca Nadal.

Dentro de ese complejo, el extenista ha impulsado recientemente la renovación integral y reapertura del Rafa Nadal Museum. El espacio, ubicado en la propia academia, repasa su carrera a través de trofeos, objetos personales, recuerdos icónicos y experiencias interactivas, además de reunir piezas vinculadas a otras grandes figuras del deporte internacional.

Su influencia también ha sido reconocida en el ámbito académico. En los últimos años ha recibido varios títulos de doctor honoris causa, concedidos por la Universidad Europea, la Universidad de Salamanca y la Universidad Politécnica de Madrid, que han destacado no solo sus éxitos deportivos, sino también los valores de esfuerzo, humildad, resiliencia y compromiso que ha proyectado durante toda su carrera.

El impacto de Nadal trasciende igualmente el tenis. Netflix acaba de estrenar “Rafa”, una serie documental de cuatro episodios que ofrece una mirada íntima a sus últimos meses como profesional, a su retirada y a la persona que hay detrás de la leyenda. La producción incorpora imágenes inéditas y acceso a su entorno familiar y deportivo durante su último año en el circuito.

En paralelo, Nadal ha reforzado su perfil empresarial mediante diferentes iniciativas deportivas. Es propietario del Team Rafa, uno de los equipos que participan en el Mundial E1 Series, competición internacional de lanchas eléctricas que apuesta por la innovación y la sostenibilidad en el mar. También mantiene presencia en el creciente circuito del pádel profesional, ampliando así su vinculación con los deportes de raqueta más allá del tenis.

Ámbito familiar

En el plano personal, Nadal vive una etapa de estabilidad junto a su esposa, Mery Perelló, y su familia. Tras décadas sometido a la exigencia del calendario profesional, el manacorí disfruta de una vida más tranquila, aunque sin abandonar la actividad. Su agenda continúa ligada al deporte, a la empresa y a los proyectos solidarios impulsados por la Fundación Rafa Nadal. En ese sentido, también ha participado en distintos torneos de golf, tanto en Mallorca como fuera de la isla.

A los 40 años, Rafa Nadal ya no persigue títulos ni récords. Su desafío es otro: consolidar un legado que trascienda las pistas y proyectar hacia las nuevas generaciones los valores de esfuerzo, humildad y superación que definieron su carrera y a los que siempre hace referencia. Como recuerda cada año en la la ceremonia de graduación de la Rafa Nadal Academy, que este año celebrará el próximo martes su décima promoción.