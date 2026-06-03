Maria Horrach, madre del piloto mallorquín Luis Salom, fallecido hace diez años: «No sé cómo he podido sobrevivir estos diez años sin Luis»

Maria Horrach vivió el 3 de junio de 2016 el peor día de su vida. Su hijo Luis Salom, piloto de Moto2, falleció tras un gravísimo accidente en la curva 12 del Circuito de Montmeló durante los entrenamientos libres del Gran Premi de Catalunya. Justo cuando se cumplen diez años de aquella caída fatal, la madre del carismático deportista atiende a Diario de Mallorca en uno de los despachos de LS39, el concesionario Yamaha de Motos que ha abierto su familia en Son Castelló con el nombre del genial e inolvidable campeón palmesano.

Maria Horrach posa ayer para este diario junto a un casco y a una imagen de su hijo Luis de su despacho en el concesionario LS39 de Palma. / B. RAMON

Diez años de aquel fatídico día en Montmeló. ¿Cómo se siente?

No sé cómo he podido sobrevivir diez años sin él, la verdad es que siempre pienso lo mismo. La vida pasa en un suspiro, eso nos pasa a todos, otra cosa es que ese suspiro sea de esta manera, sin él, con esta ausencia.

Aficionados al motociclismo y mucha gente que le conoció y le trató en diversos ámbitos le tienen siempre presente.

Era una persona con mucho carisma y tenía el cariño de la gente. No es recordarle, es no querer olvidarle, esa es la realidad y eso te empuja a hacer cosas para no olvidarle. Me siguen llegando mensajes, tengo personas incondicionales que siempre me mandan recordatorios.

Está el Museo, la Ruta Luis Salom o el concesionario LS39, con un nombre que es un homenaje a Luis. Ya son muchos detalles que le tienen presente en la memoria.

No hubo dudas a la hora de nombrar el concesionario, es lo que él hubiera querido para su padre.

Este concesionario LS39, con sus fotos presentes, ¿les acerca más a su recuerdo?

Es hacerle un homenaje y tenerle, de alguna manera, todavía más presente, era como ese homenaje que estaba pendiente. Desde que estamos en el concesionario, viene mucha gente que te saluda como si te conociera de toda la vida y la verdad es que es muy bonito lo que me cuentan de Luis.

Perder un hijo así debe ser algo terrible.

Es una experiencia que no tendría que vivir nadie, es antinatural, te marca de por vida, no vuelves a ser la misma persona, es imposible, te arrebatan lo que más amas en esta vida. Es algo tan tuyo, se le quiere tanto, lo quieres proteger tanto y cuando se te va, da igual cómo, es terrible.

¿Hay alguna imagen de Luis que sea recurrente en su memoria y que le recuerde a él?

Recuerdo una frase que le hacen en una entrevista en la que le preguntaron «¿quién es Luis Salom?». Y su respuesta fue «no sé, un chico normal que corre en moto, pregúntale a mi madre». Con esa frase demostró lo que realmente era porque él no se sentía especial; al contrario, se sentía un privilegiado por ganarse la vida haciendo lo que más le gustaba.

Cada día hay mensajes en las redes que le recuerdan.

Son cosas que no dejan de sorprenderte. Era un tío muy normal, cercano, encantador y cuando veo este cariño que le tienen después de tantos años de su marcha, más que sorprenderme, me enorgullece como madre. No llegamos a cerrar nunca sus redes sociales y siempre se responden los mensajes que recibimos.

Por ejemplo, siempre hay mucho entusiasmo en la organización de la Ruta Luis Salom, que se celebra este domingo.

Es que la gente quiere estar. Este día se respira mucho respeto y mucho cariño a la familia.

¿Son los días más difíciles del año?

Estos son muy difíciles, cierto. Hay cuatro fechas en concreto y esta es la peor, pero también lo es la de su cumpleaños del 7 de agosto, que es durísima, Navidad y el día de mi cumpleaños en enero, que no tengo ganas de celebrarlo, o el día de la madre, por ejemplo. Me hace tanta falta todo el año, pero en estas fechas, todavía más.

¿Qué pensaría Luis de cómo se ha levantado la familia Salom Horrach?

Es que esa energía que él tenía ha seguido empujándonos, ese algo que dejó en nosotros, esa alegría, ímpetu, fuerza, nunca se cansaba, nos impregnó en vida y nos ha ayudado a seguir empujando.

¿Siguen hablando usted y su marido de lo que pasó aquel día en Montmeló?

Aquello pasó, forma parte de nuestra vida, pero como digo, mi cerebro está lleno de archivadores, con todos los recuerdos de mi vida. Al final, somos fruto de nuestras vivencias, y me imagino mi cerebro como un gran archivador de estos años y hay una en concreto, que es de esos días, que está guardado cerrado con llave. Es que es injusto para nosotros y para la memoria de Luis, porque tuvo una vida absolutamente maravillosa, quedarnos anclados en ese día. Sigo abriendo el resto de archivadores de todo lo que vivimos, y si Luis continúa ahí, como quiero creer, ¿qué mensaje le estoy mandando?, que vino a hacernos infelices, cuando fue todo lo contrario. Es un capítulo terrible de nuestra vida, pero está guardado bajo llave, tenemos muchas cosas maravillosas en esta vida como para seguir insistiendo en eso.

¿Sigue las carreras de Mundial de motos?

¿Con qué fin voy a seguir las motos? Desde que yo tenía 16 años y mi marido 19, las seguíamos, pero en el momento que falta Luis, con qué fin. No nos haría bien seguir las motos, otra cosa es que me haya desconectado por completo, dejé gente ahí a la que quiero muchísimo y sigo en contacto con ellos, otra cosa es que me ponga delante de la tele a ver las carreras porque sería doloroso. Y evito todo lo que nos causa dolor.

¿Les han llamado otros padres que hayan vivido situaciones similares?

Es verdad que han contactado, pero este dolor es único e intransferible. Todo se gestiona como uno puede, y todas las maneras son válidas. En mi caso, fue arrancar de cero, hubo un antes y un después, y de la mejor manera porque no estaba sola. Tenía una familia, y si yo caía, caían todos. Era injusto para mis dos hijos, Jaime y Marian que yo tirara la toalla, porque ellos me hubieran dicho «¿Y nosotros?». Habían perdido a un hermano, y no podían perder a su madre. Tenía que ayudarles a mitigar el dolor de su hermano. Cómo gestiona la pérdida de su hermano una persona tan joven, mi hija estaba embarazada de dos meses y con Jaime tenían una relación increíble. Había que gestionar el camino para que ellos continuaran siendo felices sin la presencia de su hermano, teniéndole presente desde la alegría.

¿Cómo mira al futuro?

No miro tan lejos, es absurdo hacer planes a largo plazo, no sabes lo que te va a pasar. Afrontamos las cosas día a día y ya se verá cómo va.