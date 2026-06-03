Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, relata la realidad tras el regreso de Marc Márquez: "Tuvo que correr contra el dolor"

La previa del fin de semana en el Circuito de Mugello trajo consigo una de las noticias que más expectación generaron: el regreso de Marc Márquez a la competición tres semanas después de ser operado de su hombro y pie derecho. El piloto de Cervera superó con creces las expectativas que tenía al llegar a Italia al terminar la carrera dominical en séptima plaza pese a encontrarse en pleno proceso de recuperción.

"Me pongo un 10, por supuesto. ¡Un 10! Por el fin de semana que he protagonizado, sobre todo dadas las expectativas con las que venía a Mugello", confesaba el domingo a la prensa presente en el trazado toscano. Y no fue para menos. El sábado logró clasificar en cuarta plaza y completó las once vueltas de la Sprint del sábado para ver caer la bandera a cuadros en quinta plaza. A todo esto, se le sumó el 'Top 7' el domingo.

Marc Márquez en el box del Ducati Lenovo en Mugello / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero la realidad es que dudó si marcar su regreso a la competición en un trazado tan exigente. Pero aseguró haber tomado la decisión correcta al darse cuenta de que la recuperación evoluciona en buena dirección. "Me arriesgué a venir a Mugello, un circuito poco recomendable para regresar, velocísimo y muy peligroso si te caes. El objetivo era saber cómo estaba el hombro y ya no tengo hormigueo. He podido pelear, aguantar y, aunque me he calentado cuando me adelantaban, he sido paciente, sabedor de que estoy en plena recuperación", apuntaba el '93'.

Pero no fue tarea fácil. Así lo ha revelado este miércoles alguien que conoce bien al catalán y que trabaja con él en el box: Gigi Dall'Igna, director general de Ducati y la mente pensante tras el proyecto de la Desmosedici GP26. "A Marc no se le podía pedir más: también tuvo que correr contra el dolor", comenzaba diciendo uno de los pesos pesados de Borgo Panigale a través de su perfil en LinkedIn.

Una condición física "aún muy debilitada"

"Tras la quinta posición alcanzada el sábado, una condición física aún muy debilitada no le impidió luchar como un león, respondiendo golpe a golpe a rivales insidiosos hasta que tuvo que lidiar con un evidente y más que comprensible bajón físico en las últimas vueltas", valoraba el italiano. "Enhorabuena, Marc, por lo que siempre das y por el Campeón que eres", sentenciaba sobre el nueve veces campeón.

Segundo podio consecutivo para Pecco

Tampoco se olvidó de Pecco Bagnaia. El piloto turinés, bicampeón de MotoGP, volvió al podio dominical por segunda vez consecutiva, tras el cosechado ya en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Para Bagnaia, este es el segundo podio consecutivo obtenido con una carrera de valentía, luchando hasta el final con un golpe maestro que le aseguró merecidamente el tercer puesto", comenzaba valorando Gigi.

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Pecco Bagnaia celebra su podio en Mugello con los integrantes del box de Ducati / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

2025 fue un año muy difícil para Bagnaia, pero parece que poco a poco va encontrando el camino de regreso a la parte alta de la parrilla. "Un campeón reivindicado hoy, que ofrece una muestra de orgullo fuerte y significativa. Su salida desde la parrilla fue excelente, como protagonista absoluto: lo catapultó al liderato tras solo unas vueltas; una conducción agresiva y rápida para mantenerse por delante e intentar ampliar la ventaja como en sus mejores tiempos, tal como lo ha demostrado ampliamente a lo largo del tiempo. Se mantuvo firme todo lo que pudo, antes de ceder ante sus rivales, defendiendo con uñas y dientes un tercer puesto que, sin embargo, es importante, tras una sólida y convincente actuación que le da un impulso de confianza", sentenciaba Dall'Igna sobre el tres veces vencedor de MotoGP en Mugello.