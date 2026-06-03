Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Hoteles CubaActos Vandálicos FelanitxSerpiente Platja de PalmaMadre Luis Salom
instagramlinkedin

Fútbol

La Fan Zone de la selección toma el centro de Palma antes del España-Inglaterra

El Passeig des Born acoge este miércoles y jueves actividades para todos los públicos con fútbol, música, juegos, exposiciones y experiencias vinculadas al equipo nacional

Más de 400 aficionados se dieron cita en el entreno de España en Son Bibiloni

Más de 400 aficionados se dieron cita en el entreno de España en Son Bibiloni / @SEFutbolFem

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Deportes

Palma

La cuenta atrás para el España-Inglaterra de este viernes en Son Moix ya se vive con intensidad en Palma. A la gran respuesta de los aficionados en el entrenamiento abierto de la selección en Son Bibiloni se suma ahora una de las actividades más esperadas de la semana: la Fan Zone oficial de la Selección Española Femenina, que durante dos días acercará el combinado nacional -en el que están lasmallorquinas Cata Coll, Patri Guijarro, Lucía Corrales y Mariona Caldentey- al público en pleno centro de la ciudad.

El Passeig des Born acoge este miércoles 4 y jueves 5 de junio un espacio pensado para que aficionados de todas las edades puedan disfrutar del ambiente de la selección antes del encuentro. La Fan Zone abrirá sus puertas de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro para residentes y visitantes que quieran sumarse a la fiesta del fútbol femenino.

Actividades programadas

Entre las actividades programadas destacan los torneos de fútbol escolar, las sesiones de fútbol femenino con clubes de Mallorca y las iniciativas de fútbol inclusivo, además de competiciones entre equipos, retos y juegos relacionados con este deporte. También habrá un campo de fútbol 3x3 y una zona gaming para que los más jóvenes puedan participar activamente en la experiencia.

Los asistentes tendrán además la oportunidad de visitar el museo oficial de la selección, acceder a la tienda oficial y fotografiarse en el photocall oficial instalado para la ocasión. Una de las propuestas más llamativas será la firma de la camiseta gigante de la Selección Española, que permitirá a los aficionados dejar su huella en este evento especial.

Noticias relacionadas y más

La programación se completará con animación en el escenario central, música en directo y contenidos audiovisuales dedicados a la selección femenina. Todo ello contribuirá a crear un ambiente festivo en el corazón de Palma y servirá como antesala de un partido que ha despertado una enorme expectación entre la afición mallorquina.

La Selección Española despierta pasiones en Son Bibiloni

La Selección Española despierta pasiones en Son Bibiloni

Ver galería

La Selección Española despierta pasiones en Son Bibiloni / B. Ramon

TEMAS

  • fútbol
  • selección femenina de fútbol
  • selección española
  • Son Bibiloni
  • Cata Coll
  • Lucía Corrales
  • Patri Guijarro
  • Mariona Caldentey
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents