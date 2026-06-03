La Fan Zone de la selección toma el centro de Palma antes del España-Inglaterra

La cuenta atrás para el España-Inglaterra de este viernes en Son Moix ya se vive con intensidad en Palma. A la gran respuesta de los aficionados en el entrenamiento abierto de la selección en Son Bibiloni se suma ahora una de las actividades más esperadas de la semana: la Fan Zone oficial de la Selección Española Femenina, que durante dos días acercará el combinado nacional -en el que están lasmallorquinas Cata Coll, Patri Guijarro, Lucía Corrales y Mariona Caldentey- al público en pleno centro de la ciudad.

El Passeig des Born acoge este miércoles 4 y jueves 5 de junio un espacio pensado para que aficionados de todas las edades puedan disfrutar del ambiente de la selección antes del encuentro. La Fan Zone abrirá sus puertas de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro para residentes y visitantes que quieran sumarse a la fiesta del fútbol femenino.

Actividades programadas

Entre las actividades programadas destacan los torneos de fútbol escolar, las sesiones de fútbol femenino con clubes de Mallorca y las iniciativas de fútbol inclusivo, además de competiciones entre equipos, retos y juegos relacionados con este deporte. También habrá un campo de fútbol 3x3 y una zona gaming para que los más jóvenes puedan participar activamente en la experiencia.

Los asistentes tendrán además la oportunidad de visitar el museo oficial de la selección, acceder a la tienda oficial y fotografiarse en el photocall oficial instalado para la ocasión. Una de las propuestas más llamativas será la firma de la camiseta gigante de la Selección Española, que permitirá a los aficionados dejar su huella en este evento especial.

La programación se completará con animación en el escenario central, música en directo y contenidos audiovisuales dedicados a la selección femenina. Todo ello contribuirá a crear un ambiente festivo en el corazón de Palma y servirá como antesala de un partido que ha despertado una enorme expectación entre la afición mallorquina.