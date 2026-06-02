Tres mallorquines y un menorquín convocados para preparar el U20Eurobasket

Los mallorquines Adrián Torres, Àlex Huguet y Michael Enabulele han sido convocados para preparar el U20Eurobasket que se disputará entre el 11 y el 19 de julio en Ljiubliana. A ellos se suma, para poner en relieve el elevado nivel del baloncesto balear, el menorquín Àlex Blanco, del Valencia Basket de la Liga U22.

Àlex Huguet disputó dos temporadas en el Fibwi Mallorca hasta que, tras el ascenso a Primera FEB, se marchó al Louisiana-Monroe Warhawks de Estados Unidos, donde ha disputado esta temporada. La próxima campaña vestirá la elástica de la universidad Loyola Maryland. Enabulele se marchó esta temporada cedido por el Palmer Basket al Llíria de la Segunda FEB, donde ha firmado una notable temporada. Torres, por su parte, también ha mostrado un elevado nivel de juego en el Joventut de Badalona de la Liga U22, donde ha debutado con el primer equipo.

La generación del 2006, comandada por el técnico Carles Marco, se concentrará a partir del 16 de junio en la localidad aragonesa de Utebo para ponerse a punto de cara a la cita europea. Ademas, con el objetivo de llegar a Eslovenia con un ritmo de competición elevado, viajarán a Italia para disputar el torneo amistoso Domege Di Cadore entre el 26 y el 28 de junio y serán los anfitriones del Torneo Utebo que los enfrentará a Francia, Alemania y Lituania el 4, 5 y 6 de julio.

Los baleares estarán acompañados de otros doce jugadores: Rafa Rodríguez, Raúl Villar, Max Gaspá, Miguel Solá, Jorge Arias, Bruno Alocén, Asier Miguel, Ignacio Campoy, Iker Garmendia, Gildas Giménez, Jorge Carot y Andrés Amón. El equipo técnico de Carles Marco estará formado por los entrenadores Víctor Péres y José Luis Pichel, el preparador físico Dani Hernández, los médicos Jorge Álvares y Víctor Laínez, el fisioterapeuta Felipe Barrera y el delegado Luis Giménez.

El combinado nacional se encuentra enmarcada en el Grupo C del U20 Eurobasket junto con Bélgica, Croacia y Grecia. España debutará el día 11 de julio a las 13:30 horas contra el conjunto belga en el Arena Stožice, Ljubljana, en un partido que podrá seguirse a través del canal de Youtube de la FIBA.