La Ruta Luis Salom prepara su edición más especial con cerca de 3.000 motocicletas

La Ruta Luis Salom vivirá una edición especialmente emotiva al coincidir con el décimo aniversario del fallecimiento del carismático y querido piloto mallorquín. Una década después de su pérdida, el recuerdo de Luis sigue muy vivo entre los aficionados al motociclismo, algo que se reflejará este domingo con la participación prevista de cerca de 3.000 motocicletas.

La décima edición de esta tradicional marcha ha sido presentada este martes en las instalaciones del concesionario Yamaha LS39 Motos, situadas en la Gran Vía Asima de Son Castelló. Desde allí partirá la caravana motera a las 10 horas, en una cita que se ha consolidado como uno de los eventos más destacados del calendario motociclista balear.

Al acto acudieron los padres del piloto, José Luis Salom y María Horrach, así como su hermana Marian. También estuvieron presentes representantes del mundo del motociclismo y colaboradores de la iniciativa, entre ellos el presidente de la Federación Balear de Motociclismo, Rafa Cañellas; el presidente del club Media Milla, Pep Quetglas; y Pedro Mas, director insular de Turismo del Consell de Mallorca, expresidente de la federación.

"Seguro que es un día bonito y muy especial", ha afirmado Horrach, visiblemente emocionado ante los presentes. "Ya han pasado diez años que no tenemos a Luis con nosotros, pero también prefiero pensar que fue un regalo el tiempo que le disfrutamos",ha apuntado Mas, también amigo personal de la familia.

El itinerario recorrerá distintos municipios de la isla, pasando por Llucmajor, Algaida, Santanyí, entre otros, antes de regresar a Palma. La jornada concluirá con un almuerzo en el Poble Espanyol.

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La organización ha informado que todavía pueden adquirir los tickets en el concesionario Yamaha LS39 Motos. La inscripción incluye la participación en la ruta, una camiseta conmemorativa, la comida y la posibilidad de entrar en el sorteo de diversos regalos.