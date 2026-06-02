Patri Guijarro: "Voy a recolectar firmas para volver a venir a Mallorca"

España jugará este viernes en Son Moix nueve años después. Aunque Patri Guijarro considera que no es suficiente y quiere repetir cuanto antes: “Le dije a las compañeras que voy a recolectar firmas para volver a venir aquí”, ha bromeado.

La centrocampista mallorquina ha asegurado esta mañana que está “emocionada y contenta” por jugar ante Inglaterra en casa, en lo que será un partido clave en el clasificatorio al Mundial de 2027: “Tenemos que ganar tanto a ellas como a Islandia. En Wembley, perdimos en un partido muy disputado. Jugar aquí en casa es ilusionante”

Tras haber conquistado todos los títulos posibles este curso con el Barcelona a nivel de clubes, la palmesana quiere cerrarlo con dos victorias para asegurar la presencia de España en la próxima Copa del Mundo: “Sería la temporada perfecta para poder clasificar para el Mundial si ganamos los dos partidos. Ese es nuestro objetivo. Y quitarnos esa espinita con Inglaterra, también”.

En cuanto al partido, Guijarro pone el foco en las acciones a balón parado, recordando cómo encajaron en el duelo de ida: “El gol que nos metieron fue de estos fortuitos, pero que cuenta igual. Hay que estar ahí en rechaces y segundas jugadas, a ellas se les da muy bien eso. Y con balón hay que ser más agresivas y generar más ocasiones”.

Preguntada por lo que supone este encuentro para la evolución del fútbol femenino en la isla, la jugadora blaugrana ha recordado el gran papel que ha tenido el Collerense en este desarrollo y ha puesto en valor todo el talento que sale de Mallorca: “Con el ‘Colle’ en Primera había más nombre en la isla respecto al fútbol femenino. Todo el mundo lo conoce, pero la isla no termina de salir a la Península. Ojalá en algún momento consigamos otra vez estar en Primera. Pero por otro lado, hay muchas jugadoras de aquí que salen, llegan a selecciones… también hay que estar orgullosos de esa base que esa genera”.

Sobre su etapa en el club palmesano, donde debutó en Primera con 15 años, la mallorquina ha asegurado que le sirvió para “ser fuerte en todos los ámbitos”: “Al haber tantas veteranas y tantas jugadoras con experiencia, como Vidal o Pili Espadas, aprendí muchísimo”.

Por último, la mallorquina ha agradecido el apoyo de los aficionados y ha lamentado también el descenso a Segunda del Mallorca: “El recibimiento ha sido espectacular, tanto aquí en Son Bibiloni como lo que nos espera en Son Moix. El campo está reformado y es espectacular, es una pena el descenso del Mallorca, porque es un equipo de Primera, sin duda. Estoy convencidisima de que volverán”.