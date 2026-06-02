El Palma Futsal B buscará el ascenso el sábado en Son Moix

El Palma Futsal B volverá a jugar en el Palau Municipal d’Esports Son Moix. El conjunto dirigido por Óscar Tesías disputará este sábado a las 17:30 horas frente al Mataró el partido de ida de la tercera y definitiva ronda de los playoffs de ascenso a Segunda División en el pabellón del primer equipo.

Tras el éxito de la anterior eliminatoria frente al Albacete, el club ha decidido repetir la fórmula y trasladar nuevamente al filial a Son Moix. En el último precedente, los mallorquines lograron una contundente victoria por 6-2 en el partido de ida que les permitió viajar a Albacete con una importante ventaja y terminar certificando la clasificación para la ronda definitiva. Ahora, el objetivo pasa por volver a hacerse fuertes en casa y construir una renta que les permita afrontar el partido de vuelta en Cataluña con mayores garantías.

El rival será el Mataró, campeón del grupo 3, en el que compitió el filial durante la fase regular. Los catalanes lograron imponerse a los mallorquines en los dos enfrentamientos ligueros de esta temporada, tanto en Mataró como en Palma, aunque este último encuentro se disputó en el Poliesportiu Borja Moll. El cambio de escenario y el apoyo de la afición en Son Moix se presentan ahora como factores que pueden ayudar al equipo a romper esos precedentes y dar el primer golpe en la eliminatoria.

Conscientes de la importancia del encuentro, los de Óscar Tesías entrenarán durante la semana en Son Moix para seguir acumulando sensaciones sobre la pista y preparar de la mejor manera posible una cita trascendental. El filial se encuentra a tan solo dos partidos de lograr un ascenso histórico a Segunda División, un objetivo que parecía muy lejano cuando el proyecto arrancó en Tercera División hace apenas dos temporadas y que ahora está más cerca que nunca.