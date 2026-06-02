Fútbol | Selección española
Lucía Corrales: "No hay un partido más bonito en Mallorca para venir a ver que el de este viernes"
La lateral mallorquina asegura tener "muchas ganas" de que llegue el encuentro ante Inglaterra rumbo al Mundial de 2027 que se disputará en Son Moix, un duelo que se decidirá "en detalles"
Lucía Corrales tiene “muchas ganas de que llegue el viernes” para jugar ya el duelo entre España e Inglaterra rumbo al Mundial de 2027. La inquera cree que “no hay un partido más bonito en Mallorca para venir a ver”, y es que Son Moix acogerá un encuentro entre las campeonas del mundo y de Europa.
La jugadora del London City ha agradecido esta mañana el apoyo que tuvieron durante el entrenamiento abierto del lunes, en Son Bibiloni: “Ayer ya tuvimos a una parte de la afición y los familiares. Para nosotras es un orgullo escuchar como cantan nuestro nombres cuando están dos horas con todo el calor que hacía y lo apreciamos muchísimo”.
Respecto al partido, que será decisivo para clasificar directamente al Mundial y donde las de Sonia Bermúdez necesitan el 2-0, Corrales prevé que las inglesas “tendrán sus ideas para aguantar o estar más tranquilas metiendo un gol”. “Nosotras también sabemos cómo podemos salir y valoraremos todas las opciones para poder ganarles”, ha comentado.
Para la lateral, este tipo de encuentros se basan “en detalles”, tal y como ocurrió en la ida, donde encajaron tras un saque de esquina en una jugada algo estrambótica: “Si las que tenemos no las metemos y ellas en un córner meten ese gol… el fútbol es así. Tenemos que ser conscientes de que hay que aprovechar las nuestras”.
En cuanto a lo personal, la mallorquina asegura sentirse a gusto en Londres, donde recaló el pasado verano tras salir del Barcelona: “Salir del país ya es un salto más grande. Los primeros fueron de adaptación pero he acabado bien la temporada y estoy muy cómoda. Creía que me iba a costar por el ritmo, que allí es muy alto, pero por suerte me he notado bien”.
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