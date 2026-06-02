Lucía Corrales: "No hay un partido más bonito en Mallorca para venir a ver que el de este viernes"

Lucía Corrales tiene “muchas ganas de que llegue el viernes” para jugar ya el duelo entre España e Inglaterra rumbo al Mundial de 2027. La inquera cree que “no hay un partido más bonito en Mallorca para venir a ver”, y es que Son Moix acogerá un encuentro entre las campeonas del mundo y de Europa.

La jugadora del London City ha agradecido esta mañana el apoyo que tuvieron durante el entrenamiento abierto del lunes, en Son Bibiloni: “Ayer ya tuvimos a una parte de la afición y los familiares. Para nosotras es un orgullo escuchar como cantan nuestro nombres cuando están dos horas con todo el calor que hacía y lo apreciamos muchísimo”.

Respecto al partido, que será decisivo para clasificar directamente al Mundial y donde las de Sonia Bermúdez necesitan el 2-0, Corrales prevé que las inglesas “tendrán sus ideas para aguantar o estar más tranquilas metiendo un gol”. “Nosotras también sabemos cómo podemos salir y valoraremos todas las opciones para poder ganarles”, ha comentado.

Para la lateral, este tipo de encuentros se basan “en detalles”, tal y como ocurrió en la ida, donde encajaron tras un saque de esquina en una jugada algo estrambótica: “Si las que tenemos no las metemos y ellas en un córner meten ese gol… el fútbol es así. Tenemos que ser conscientes de que hay que aprovechar las nuestras”.

En cuanto a lo personal, la mallorquina asegura sentirse a gusto en Londres, donde recaló el pasado verano tras salir del Barcelona: “Salir del país ya es un salto más grande. Los primeros fueron de adaptación pero he acabado bien la temporada y estoy muy cómoda. Creía que me iba a costar por el ritmo, que allí es muy alto, pero por suerte me he notado bien”.