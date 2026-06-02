Atletismo
Esperança Cladera deslumbra y logra en Praga la mínima del Europeo
La velocista mallorquina vuelve a mostrar su enorme progresión al ganar con solvencia con 22.93 en los 200 metros del Memorial Josef Odlozil disputado en la República Checa
El nivel de forma que está demostrando Esperança Cladera en este inicio de la temporada de verano promete emociones fuertes. La velocista mallorquina venció este lunes el Memorial Josef Odlozil de Praga con un sensacional registro de 22.93 +1.0 en los 200 metros, una marca que ya es la mínima RFEA para el Europeo de Birmingham.
La de Muro ha dado un salto de calidad en su rendimiento y el trabajo que hace a las órdenes de su entrenador, Juan Sancha, está dando sus frutos. Y eso que en esta carrera en la República Checa no estuvo muy exigida porque ganó con bastante ventaja sobre la británica Aleeya Sibbons (23.51), segunda, y la polaca Nikola Horowska (23.64), tercera.
Otras temporadas, a estas alturas del curso, sus registros en los 200 metros solían estar por encima de los 23 segundos, pero es evidente que Cladera está evolucionando de forma muy positiva al bajar con asiduidad de este tiempo, lo que eleva su nivel internacional.
Sin ir más lejos, hace una semana brilló en la Copa de Europa de Clubes. Defendiendo los colores del Diputació de València, Cladera se impuso con autoridad con 22.89, aunque favorecida por un viento de +2.8. Este triunfo fue fundamental para el triunfo final de su equipo en la competición continental ya que aportó 13 puntos.
El gran objetivo de la temporada llegará en agosto con el Campeonato de Europa, una cita que despierta mucha ilusión en la atleta balear.
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