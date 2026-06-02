España - Inglaterra en Son Moix: estas son las entradas disponibles y sus precios para el partido clasificatorio al Mundial de Brasil
Mallorca será el escenario de uno de los mejores partidos que pueden verse en el panorama internacional
La España de las mallorquinas Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentey y Lucía Corrales disputa este viernes 5 de junio en Mallorca un partido clave ante Inglaterra para la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2027 en Brasil.
Son Moix será el escenario de uno de los mejores partidos que pueden verse en el panorama internacional, entre las campeonas del mundo y de Europa. El combinado nacional buscará batir a las Lionesses, ante las que perdieron 1-0 en Londres, para asaltar la primera posición y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo, con el objetivo de revalidar el título.
Estas son las entradas disponibles para el España - Inglaterra en Mallorca
- Fondo Sur Central: 20€
- Fondo Sur Oeste: 20€
- Fondo Norte Lateral Oeste: 20€
- Este Baja Impar: 30€
- Este Par: 30€
- Este Baja Par Lateral: 30€
- Este Baja Impar Lateral: 30€
- Este Impar Lateral: 30€
- Este Par Lateral: 30€
- Este Impar: 30€
- Oeste Baja Par Lateral: 40€
- Oeste Baja Impar Lateral: 40€
- Oeste Baja Par: 40€
- Premium Club: 75€
Mallorca vibra con la selección en Son Bibiloni
Unas 400 personas llenaron la grada del campo principal de Son Bibiloni el pasado lunes 1 de junio en el entrenamiento abierto de la 'Roja' antes del partido ante Inglaterra.
Muchos niños que acudieron junto a sus padres con pancartas y camisetas de España. También las había del Barcelona, sobre todo de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que fueron las más aclamadas.
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