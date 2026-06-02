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Fútbol | Selección española

Cata Coll: "Espero que haya un Son Moix lleno que nos anime, lo necesitamos"

La portera mallorquina asegura que es un "orgullo" poder jugar en casa con la selección y expresa su deseo de que el Mallorca tenga pronto un equipo femenino en Primera

España se medirá a Inglaterra en un duelo rumbo al Mundial de 2027 que la guardameta del Barcelona prevé como "muy complicado"

Cata Coll, durante el entrenamiento del lunes en Son Bibiloni.

Cata Coll, durante el entrenamiento del lunes en Son Bibiloni. / B.RAMON

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Sergi Fullana

Cata Coll defenderá este viernes la misma portería que hace una década ocupó su ídolo de infancia, Dudu Aouate. Para la guardameta mallorquina supone “un orgullo” poder jugar en Son Moix en el encuentro que enfrentará a España e Inglaterra en su camino hacia el Mundial de 2027. “Las de aquí estamos muy contentas por poder traer a la selección hasta aquí, además ayer vino mucha gente a vernos. Espero que el viernes vengan muchos. Mallorca no decepciona y así será, con ganas de que llegue el partido y dedicarles una victoria”.

La portera de Pòrtol ha atendido a los medios esta mañana en Son Bibiloni y ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan este viernes al estadio del Real Mallorca y apoyen al combinado nacional en un encuentro de máxima exigencia: “Cuando nos dijeron que jugábamos aquí nos sentimos muy emocionadas, ver ayer a toda la gente animándonos dice mucho de la afición que habrá el viernes. Espero que haya un Son Moix lleno que nos anime, lo necesitamos”.

Las de Sonia Bermúdez necesitan remontar el 1-0 de la ida, disputada en Londres, para acabar como primeras de grupo: “Tenemos que ganar 2-0, será muy complicado, pero sabemos de lo que somos capaces”.

El duelo ante las Lionesses llega después de una temporada sobresaliente para Cata Coll, que ha conquistado todos los títulos posibles con el Barcelona: “Venimos de hacer un año perfecto, ahora nos queda este partido y el de Islandia para acabar la temporada con el trabajo bien hecho”.

Sobre lo que puede suponer este encuentro para el crecimiento del fútbol femenino en la isla, especialmente tras la creación esta temporada del equipo alevín femenino del Mallorca, la marratxinera considera que todavía existe margen para seguir impulsando la disciplina en la isla: “A lo mejor sí que puede llegar un poco tarde. Pero esto puede crecer muy rápido y yo siempre lo he dicho, ojalá el Mallorca tenga un día un equipo en Primera División y las mallorquinas podremos volver a jugar aquí”.

Precisamente, el mismo día en que el Barcelona conquistó la Liga de Campeones con una contundente victoria por 4-0 ante el Lyon, el Mallorca consumó su descenso a Segunda División. Pese a ello, la guardameta confía en volver a ver pronto al conjunto bermellón en la élite: “Nosotras ganamos la final de la Champions y el Mallorca bajó. Fueron unas emociones que no podía explicar, pero ojalá el año que viene vuelva a subir. Confío en este equipo, soy mallorquinista desde bien pequeña y ojalá esté donde tiene que estar”.

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Por último, ha recordado con cariño su etapa en el Collerense, donde debutó en el fútbol profesional con apenas 15 años antes de incorporarse al Barcelona: “Fue donde me formé y pude dar el salto a Primera. Siempre estaré muy agradecida a ese club. Ayer justo vino Pili Espadas a vernos y estuve muy contenta de volver a encontrarme con ella. Todas las de aquí hemos pasado por el ‘Colle’, ha significado mucho para nosotras”.

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