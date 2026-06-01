Toni Socias y Alba Pavia, vencedores de la Cobra Race

Centenares de deportistas se reunieron este fin de semana en Marratxí para protagonizar la tercera edición de la Cobra Race. Toni Socias y Alba Pavia sobresalieron sobre el resto de participantes ganando cada uno en su categoría. Socias completó el circuito con un tiempo de 42 minutos y 46 segundos, siendo el participante masculino más rápido en finalizar el recorrido y alzarse como campeón de la competición individual. En categoría femenina, Pavia se subió al escalón más alto del podio tras completar el circuto de la Cobra Race en tan solo 52 minutos y 13 segundos, siendo la mujer más rápida en terminarlo. En la competición por parejas, la victoria fue para Lucas Perelló y Alberto Pareja, en categoría masculina, con un tiempo de 35 minutos y 1 segundo, mientras que Genoveva Olivares y María Carmen Escamilla se impusieron en categoría femenia con un registro de 41 minutos y 6 segundos.

La atleta de 81 años que completó el circuito / Cobra Race

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento realizado a una participante de 81 años, que completó con éxito la prueba y recibió una merecida ovación por parte de atletas, voluntarios y público asistente. Su ejemplo se convirtió en uno de los símbolos de una edición en la que el esfuerzo, la constancia y la ilusión fueron los auténticos protagonistas. La inclusión volvió a ser uno de los valores fundamentales de Cobra Race. Personas con discapacidad participaron en la competición, algunas mediante adaptaciones específicas y otras compitiendo sin necesidad de ellas, demostrando que el deporte puede ser una herramienta de integración y superación accesible para todos.

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Tras el éxito de esta edición, la organización ya trabaja en las próximas citas del calendario, que tendrán lugar el 3 de octubre en Ibiza y el 24 de octubre en Mallorca, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte híbrido y ofreciendo experiencias deportivas únicas para atletas de todos los niveles.