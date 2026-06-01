Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenida Dejar Solos SobrinosRegulación Entrada Coches MallorcaDerribo Torre ViletaRetiran Cartel Aeropuerto
instagramlinkedin

Fitness híbrido

Toni Socias y Alba Pavia, vencedores de la Cobra Race

Lucas Perelló y Alberto Pareja, en categoría masculina, y Genoveva Olivares y María Carmen Escamilla, en categoría femenina, ganaron en la competición por parejas

La tercera edición estuvo marcada por la superación, la inclusión y el espíritu deportivo con un participante de 81 años que completó con éxito el circuito

Los participantes de la Cobra Race en el sector de correr

Los participantes de la Cobra Race en el sector de correr / Cobra Race

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Deportes

Palma

Centenares de deportistas se reunieron este fin de semana en Marratxí para protagonizar la tercera edición de la Cobra Race. Toni Socias y Alba Pavia sobresalieron sobre el resto de participantes ganando cada uno en su categoría. Socias completó el circuito con un tiempo de 42 minutos y 46 segundos, siendo el participante masculino más rápido en finalizar el recorrido y alzarse como campeón de la competición individual. En categoría femenina, Pavia se subió al escalón más alto del podio tras completar el circuto de la Cobra Race en tan solo 52 minutos y 13 segundos, siendo la mujer más rápida en terminarlo. En la competición por parejas, la victoria fue para Lucas Perelló y Alberto Pareja, en categoría masculina, con un tiempo de 35 minutos y 1 segundo, mientras que Genoveva Olivares y María Carmen Escamilla se impusieron en categoría femenia con un registro de 41 minutos y 6 segundos.

La atleta de 81 años que completó el circuito

La atleta de 81 años que completó el circuito / Cobra Race

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento realizado a una participante de 81 años, que completó con éxito la prueba y recibió una merecida ovación por parte de atletas, voluntarios y público asistente. Su ejemplo se convirtió en uno de los símbolos de una edición en la que el esfuerzo, la constancia y la ilusión fueron los auténticos protagonistas. La inclusión volvió a ser uno de los valores fundamentales de Cobra Race. Personas con discapacidad participaron en la competición, algunas mediante adaptaciones específicas y otras compitiendo sin necesidad de ellas, demostrando que el deporte puede ser una herramienta de integración y superación accesible para todos.

Noticias relacionadas

Tras el éxito de esta edición, la organización ya trabaja en las próximas citas del calendario, que tendrán lugar el 3 de octubre en Ibiza y el 24 de octubre en Mallorca, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte híbrido y ofreciendo experiencias deportivas únicas para atletas de todos los niveles.

TEMAS

  • Fitness
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
  2. El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
  3. Guillem Garí de Es Cruce: “No tengo relevo generacional, pero tampoco prisa por irme”
  4. La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
  5. Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
  6. Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
  7. El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
  8. Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

Toni Socias y Alba Pavia, vencedores de la Cobra Race

Toni Socias y Alba Pavia, vencedores de la Cobra Race

Muriqi, pendiente a las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe para salir del Mallorca

Muriqi, pendiente a las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe para salir del Mallorca

Autorizada la recolección de palmito para elaborar 'llata' en más de 20 zonas del Parc de Llevant

Autorizada la recolección de palmito para elaborar 'llata' en más de 20 zonas del Parc de Llevant

La UIB estrena un nuevo sistema de identificación de los alumnos en la Selectividad que genera dudas entre correctores

La UIB estrena un nuevo sistema de identificación de los alumnos en la Selectividad que genera dudas entre correctores

Alerta por rabia en Europa: Italia confirma su primer caso en un perro desde 2011 e investiga su paso por España

Alerta por rabia en Europa: Italia confirma su primer caso en un perro desde 2011 e investiga su paso por España

Los Bombers sofocan un incendio de rastrojos en Manacor y otro agrícola en Campos

Los Bombers sofocan un incendio de rastrojos en Manacor y otro agrícola en Campos

La Copa del Rey Mapfre será la reválida del Mundial de ORC

La Copa del Rey Mapfre será la reválida del Mundial de ORC

Niño de Elche, Irvine Arditti y Joan Miquel Oliver actuarán en el festival ME_MMIX

Niño de Elche, Irvine Arditti y Joan Miquel Oliver actuarán en el festival ME_MMIX
Tracking Pixel Contents