La selección española desata la ilusión en un Son Bibiloni abarrotado

Mallorca vuelve a acoger dos años después un partido de la selección española, esta vez de la femenina, y la ilusión y la expectación son máximas. Unas 400 personas han llenado la grada del campo principal de Son Bibiloni en el entrenamiento abierto de la 'Roja', de cara a la preparación del partido de este viernes ante Inglaterra rumbo al Mundial de 2027. Las jugadoras, entre ellas las mallorquinas Patri Guijarro, Cata Coll, Lucía Corrales y Mariona Caldentey, han saltado al césped a las 18:15 horas entre los aplausos y los gritos de apoyo de los allí presentes, que después han podido hacerse fotos y pedir autógrafos a las futbolistas. El ambiente ha sido muy familiar, con muchos niños que han acudido junto a sus padres con pancartas y camisetas de España. También las había del Barcelona, sobre todo de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que han sido las más aclamadas.

Tampoco han faltado los familiares de las mallorquinas, a los que las jugadoras buscaban entre la grada para saludarles. Para Andrea, la prima de Patri, "es una suerte poder verla jugar en la isla con la selección". "Muchas veces lo damos por hecho y lo normalizamos, pero realmente es una suerte que esté jugando a un nivel como el que está jugando aquí en Mallorca. Nosotros como familia le damos ese apoyo que siempre se necesita, sobre todo en el fútbol femenino, que está en crecimiento. Ellas son unas referentes para todas las chicas jóvenes que quieren jugar a fútbol. Tienen que poder ser lo que ellas quieran ser, tienen que poder jugar a lo que quieran jugar. Es muy importante para que puedan crecer y puedan tener este impulso", ha explicado.

Aina, jugadora infantil del Mallorca International, cuenta que su favorita es Cata, aunque también le gusta mucho Alexia. "El viernes iré al estadio a animar. Creo que ganaremos 2-0", afirma. Yaiza, en cambio, opta por escoger a Patri: "Me representa y me identifico mucho con ella". Rosa y Sandra eligen a Mariona, y la primera incluso se atreve a pronosticar que España vencerá 3-0: "Aunque perdimos en la ida, pasaremos fácil la fase de grupos. Hay que ir a por el segundo Mundial". Las hay que incluso viajan desde otros países, en este caso, desde Alemania. "Vengo porque me gustan mucho Ona Batlle y Mapi León", relata Sonia, que presagia que la lateral puede recalar en el Arsenal junto a Mariona tras marcharse del Barcelona.

Durante el entrenamiento, además, la Federació de Futbol de les Illes Baleares (FFIB), concretamente su presidente Jordi Horrach, ha homenajeado a las cuatro mallorquinas con la entrega de una camiseta conmemorativa del centenario de la entidad. Las cuatro han posado junto a Horrach, la vicepresidenta María Paz Cerdà y la entrenadora del combinado nacional, Sonia Bermúdez.

La selección volverá a entrenarse a puerta cerrada este martes a partir de las 11:15 para seguir preparando el duelo contra Inglaterra, que se jugará el viernes en Son Moix. El estadio del Real Mallorca aguarda uno de los mejores partidos que pueden verse en el panorama internacional, entre las campeonas del mundo y de Europa. El combinado nacional buscará batir a las Lionesses, ante las que perdieron 1-0 en Londres, para asaltar la primera posición y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo, con el objetivo de revalidar el título,