El Palma Futsal está obligado a ganar para seguir vivo en la Liga

La hora de la verdad ha llegado para el Illes Balears Palma Futsal. Tras la derrota por 1-2 sufrida el pasado viernes en el Palau Municipal d’Esports Son Moix, el conjunto mallorquín afronta este lunes una auténtica final por la continuidad de su temporada en el Manzanares Arena (20:15 horas / LaLiga+). El escenario no admite dobles lecturas ni especulaciones: los pupilos de Antonio Vadillo están obligados a conquistar la pista del Quesos Hidalgo Manzanares si quieren forzar el tercer y definitivo partido de la eliminatoria y devolver la serie a Palma. Una derrota supondría el final de la temporada 2025/26.

Este decisivo encuentro será el quinto enfrentamiento del curso entre ambos equipos, en una serie de precedentes marcada por la igualdad. Todo comenzó con el empate (2-2) de la jornada cuatro de liga, disputada el pasado 28 de septiembre. Posteriormente, el Palma se impuso por 8-4 en Son Moix el 7 de enero y volvió a vencer en los cuartos de final de la Copa de España de Granada el 20 de marzo por un contundente 2-6. Sin embargo, el pasado viernes fue el conjunto manchego quien golpeó primero en estos playoffs con el 1-2 logrado en Son Moix.

Pese al revés de la ida, el equipo afronta la cita con confianza y convencido de su capacidad para revertir la situación. Para ello, Vadillo insiste en la necesidad de elevar el nivel competitivo mostrado en el primer encuentro y ofrecer una versión más madura y eficaz sobre la pista. El análisis del partido en Son Moix deja una conclusión clara: el Palma dominó muchos tramos del juego, pero le faltó contundencia en las áreas, mientras que el Manzanares castigó con máxima eficacia las ocasiones que generó.

La batalla en tierras manchegas se presenta compleja y se espera un encuentro lleno de matices, con diferentes fases y una enorme exigencia mental para ambos equipos. Lejos de esperar un rival especulador, en el vestuario balear se da por hecho que el Manzanares buscará cerrar la eliminatoria ante su afición y evitar un peligroso tercer encuentro en Son Moix. Todo apunta, por tanto, a un duelo intenso, abierto y con alternativas. Para afrontarlo, el cuerpo técnico ha trabajado durante todo el fin de semana en transformar la presión propia de una cita de esta magnitud en una motivación positiva, combinando la pasión necesaria para competir con la paciencia imprescindible para tomar las mejores decisiones y mantener vivo el sueño del título.

Antonio Vadillo: “Es una final y no tenemos margen de error”

Antonio Vadillo no esconde la trascendencia de la cita: “Es una final. No tenemos margen de error”. Confía en que los suyos están preparados para remontar, pero apunta que el equipo deberá ofrecer una versión superior a la mostrada en el primer encuentro si quiere darle la vuelta a la eliminatoria: “Tenemos que mostrar nuestro máximo nivel competitivo, solo así podremos ganar”.

El entrenador reconoció que el Palma fue superior en muchos momentos del choque anterior, aunque el Manzanares entendió mejor la trascendencia del partido: “Fuimos dominadores, pero ellos manejaron bien los tiempos del partido. Nos faltó efectividad de cara a portería y también un plus competitivo que no puede volver a pasar”. Para Vadillo, el desenlace también se explica en buena parte por la diferencia de acierto en ambas áreas: “Tuvieron cuatro llegadas y nos hicieron dos goles. Tendríamos que haber llegado al descanso con ventaja. Pudo haber seis o siete goles, nos faltó acierto”.

El técnico espera un partido distinto, condicionado por todo lo que hay en juego. “Habrá muchos pequeños partidos dentro del partido”, explicó. Además, considera fundamental adelantarse en el marcador para evitar que el encuentro vuelva a desarrollarse en el escenario que más beneficia al rival. “Tenemos que hacer nuestro juego, dominarlo y ser conscientes de la importancia que tiene ponerse por delante. Ellos pueden plantear un partido más defensivo porque entienden que así nos pueden doblegar. Si los dos equipos vamos hacia adelante, el partido se abrirá”. El técnico jerezano no descarta que el Manzanares cambie de planes en su casa: “No creo que ellos quieran jugar el tercer partido contra nosotros en Son Moix, así que tendrán que salir a ganar”.

Pese a la situación límite, Vadillo rechaza hablar de presión: “No es una cuestión de presión. Es saber que si perdemos se acaba todo”. Incidiendo en esa presión o los nervios existentes por la importancia de la cita, expuso las claves para que estos factores no afecten a los futbolistas a la hora de tomar mejores decisiones en el último tercio de pista: “Más allá de la pasión y las ganas, tenemos que tener más paciencia y tranquilidad. Podríamos haber elegido mejor en muchas acciones”.

Por último, el técnico aseguró que el grupo llega preparado para afrontar el reto pese al golpe del viernes: “Es nuestro mejor momento a nivel de rendimiento de toda la temporada. Respecto a lo que supondría una victoria o una derrota, Vadillo es claro: “Si perdemos se acaba la temporada y si ganamos, forzamos el tercer partido. No tenemos que pensar en nada más”.

Fabinho: “Tenemos que estar al cien por cien porque nos jugamos la vida”

Fabinho afronta con confianza el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final frente al Quesos Hidalgo Manzanares. El brasileño del Illes Balears Palma Futsal admite la dificultad del reto después de la derrota en Son Moix, pero está convencido de que el equipo tiene capacidad para responder lejos de casa, un contexto en el que los mallorquines han respondido bien en varias ocasiones.

“Va a ser muy difícil allí después de perder el primer partido, pero estamos preparados para jugar fuera de casa”, aseguró. Por otra parte, fue muy contundente al explicar la mentalidad con la que afronta el grupo este encuentro decisivo: “Tenemos que dar la vida. Todos tenemos que estar al 100%”.

Pese al resultado adverso del primer partido, Fabinho considera que las sensaciones fueron positivas y piensa que el marcador no reflejó lo sucedido sobre la pista. “Creamos muchas ocasiones y ellos llegaron poco e hicieron dos goles”, recordó. Por eso mantiene intacta la confianza en las opciones del Palma: “Hemos pasado por muchos partidos así y tenemos calidad para hacer un gran partido allí”.

El brasileño señaló que el principal reto pasa por mantener la concentración defensiva durante los cuarenta minutos. “Lo primero es defender bien”, afirmó. A partir de ahí, considera que el equipo debe gestionar mejor los momentos del encuentro: “Tenemos que tener bien la cabeza y ser más pacientes cuando lleguen las ocasiones”.

Con la temporada en juego, Fabinho asume la magnitud del desafío que esperan en Manzanares. “Mañana nos jugamos la vida”, reiteró. Para el futbolista, esta situación no debe condicionar el estado anímico del equipo, sino que debe suponer una motivación extra: “Tenemos que estar lo más mentalizados posible y salir a por la victoria sí o sí”.