El Palma Futsal se niega a irse de vacaciones

El Illes Balears Palma Futsal está vivo. Los mallorquines forzaron este lunes el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final por el título de Liga al vencer en la pista del Quesos Hidalgo Manzanares (3-4). En un encuentro en el que pasó absolutamente de todo, con una discutida labor arbitral, el equipo de Antonio Vadillo demostró mucha personalidad en un momento muy delicado y también supo sufrir frente a la gran revelación de la temporada en el fútbol sala nacional.

Ahora los verde pistacho tienen una oportunidad de oro para vencer el jueves y meterse en unas semifinales que esconden el billete para la Champions en el caso de ganarlas, aunque eso todavía queda muy lejos. Lo importante es que el Palma Futsal dio la talla en un encuentro en el que estaba obligado a ganar o marcharse de vacaciones antes de lo previsto después de haber perdido en el estreno en Son Moix (1-2).

El segundo asalto en tierras manchegas arrancó con un Palma decidido, apostando por la movilidad y la verticalidad. Tras un susto inicial por un error defensivo que Javi Alonso envió al lateral de la red, los mallorquines comenzaron a generar peligro con disparos de Piqueras, Ernesto, Fabinho y Lucão, mientras Dennis intervenía para evitar una volea de Humberto. La insistencia tuvo premio en el minuto 9, cuando un disparo de David Peña fue desviado por Khalid a su propia portería (0-1). El Palma mantuvo la presión y rozó el segundo tanto con ocasiones de Piqueras y Fabinho.

Charuto y Piqueras celebran un gol. / Palma Futsal

La polémica llegó con un gol anulado a Machado por una presunta falta en el remate, decisión confirmada tras la revisión del VIR. Después, el Manzanares perdonó el empate y Humberto frenó una clara ocasión de Deivão. El Palma sí aprovechó su momento y amplió la ventaja a balón parado con un tanto de Charuto tras asistencia de Fabinho (0-2). Lucão elevó la renta con una gran acción individual (0-3), aunque un gol local en el último suspiro antes del descanso dejó el marcador en 1-3.

La segunda parte comenzó con otro golpe para los baleares tras el 2-3 de Álvaro. En un intercambio constante de ocasiones, Lucão lideró una transición que culminó Charuto para firmar su doblete (2-4). Sin embargo, Daniel Gabriel volvió a meter al Manzanares en el partido con un espectacular zurdazo a la escuadra (3-4).

A nueve minutos del final, el encuentro se complicó con la expulsión de Alisson Neves tras una revisión del VIR. El Palma resistió los dos minutos en inferioridad y encontró en Dennis a su gran sostén. El guardameta brasileño firmó varias intervenciones decisivas, incluida una espectacular parada con la cabeza. El Manzanares apostó por el portero-jugador en los últimos minutos, pero la defensa visitante resistió para asegurar una victoria de oro y forzar el tercer y definitivo partido en Son Moix.

FICHA TÉCNICA

Quesos Hidalgo Manzanares: Antonio Navarro, Toni Escribano, Álvaro, Javi Alonso y Daniel Gabriel. También jugaron Raúl Campos, Robles, Humberto, Khalid, Eloy, Robles y Yann Barbosa.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Machado, Ernesto y Fabinho. También jugaron David Peña, Deivão, Alisson, Lucão y Charuto.

Goles: 0-1, Khalid P.P. (min. 8); 0-2, Charuto (min. 14); 0-3, Lucão (min. 20); 1-3, Humberto (min. 20); 2-3, Álvaro (min. 22); 2-4, Charuto (min. 26); 3-4, Daniel Gabriel (min. 29).

Árbitros: Urdánoz Apezteguía y Faubell Zaldívar. Amonestaron con tarjeta amarilla a Fabinho, del Illes Balears Palma Futsal, y a Humberto y Eloy, del Quesos El Hidalgo Manzanares. Expulsaron a Alisson Neves por roja directa, del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Manzanares Arena. 1.700 espectadores. Segundo partido de cuartos de final de los playoffs.