Noa Morro, con España Futuro: "Queremos empezar a construir desde cero"

La mallorquina Noa Morro, jugadora que forma parte de la iniciativa España Futuro, concentración que reúne a algunas de las jugadoras jóvenes con mayor proyección del baloncesto español que compiten al máximo nivel en la Liga Femenina Endesa, en la Liga Femenina Challenge, en la NCAA o en competiciones internacionales; habló acerca de Awa Fam e Iyana Martín, recientemente drafteadas para jugar en la WNBA y con las que ha coincidido en las categorías inferiores de la Selección.

"Como no son compañeras sino que son amigas, estoy muy contenta por ellas y súper orgullosa. Da como a entender que todas podemos llegar. Tener referentes tan de nuestra edad allí nos abre puertas a nosotras también. Siempre han tenido talento natural, pero esfuerzo también, por eso están donde están", señaló.

Morro afirmó sentirse "con muchísima ilusión": "Al final algunas han llegado un poquito más lejos que otras pero creo que todas estamos en el camino y podemos llegar perfectamente. Estamos muy contentas por las que han llegado y nosotras trabajando día a día para llegar".

"Desde muy pequeña hemos estado con la selección española y que nos llamen para poder representar a nuestro país siempre es un orgullo. La entrenadora nos dice que disfrutemos, que es lo más importante. Vamos a estar una semana, es para vernos las caras, conocernos más y trabajar desde el minuto uno porque tenemos poco tiempo y queremos empezar a construir desde cero", completó tras el entrenamiento celebrado este lunes en la Caja Mágica de Madrid.

"Es un gustazo"

Por su parte, la seleccionadora de España Futuro, Anna Montañana, ha asegurado que es "un gustazo" poder contar en la concentración, que se desarrollará hasta el próximo 8 de junio, con 13 jóvenes jugadoras con cuentan con un enorme "potencial y talento", y espera que todas puedan estar "en la misma línea de trabajo", sobre todo en "la línea defensiva".

"Siempre estás un poco expectante de cómo van a venir las jugadoras que hace tiempo que no ves. Hace dos o tres años, la generación de Brito, de Deva y de Aviñoa, ganó la plata en el Mundial aquí de Madrid, yo estaba con ellas. Vas viendo a Noa -Morro- también, que es de la misma generación, y las ves crecer en la Liga Femenina Endesa y es una pasada", señaló en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, destacó el "talento" de todas ellas, que están entrenando en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid. "Todas, en cierta manera, me impresionan porque ves los físicos, ves el talento, ves el potencial, y como entrenadora es un gustazo poder tener este grupo de 13 jugadoras", indicó.

Además, espera que esta concentración pueda sentar las bases para el futuro. "El mensaje es muy claro: vamos a ser quien somos y a quien representamos. Aunque estemos un año fuera, cuando volvemos aquí todo el mundo sabe cuál es el ADN de España y las señas de identidad, y eso es algo que nos caracteriza", manifestó.

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"Juntarnos todas, que todas estemos en la misma línea de trabajo, sobre todo desde la línea defensiva, que es lo que nos caracteriza, y poder correr. No se pueden aportar muchas cosas tácticas, pero sí pinceladas que hagan que podamos estar en una estructura y que podamos dar pasitos adelante en el futuro de ellas", finalizó.