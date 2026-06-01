Ismael Ruiz logra la mínima europea Sub18 en 110 vallas

El Trofeo Corpus Meeting Promesa Sub-18 de Toledo, celebrado el pasado sábado, fue especialmente propicio para el atleta Ismael Ruiz (Speed Club), que en una carrera que hace afición acabó cuarto en los 110 metros vallas con un tiempo de 13.89 y logró la mínima europea sub-18.

Ismael Ruiz, que sigue las directrices de su padre, quien también fue un gran vallista, cumplió una de sus grandes aspiraciones al certificar la mínima para participar en el Campeonato de Europa Sub-18. No obstante, el atleta, nacido en Linares pero que reside en Mallorca desde hace tiempo, deberá estar entre los dos primeros en el Campeonato de España para poder acudir a la cita continental, ya que las plazas para los atletas españoles son únicamente dos. En la misma carrera, Joaquín Pons (Arenal-Llucmajor) finalizó sexto con 15.48, una marca que supone la mínima nacional de la categoría.

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También destacó la actuación de Blanca Alzamora (Diana), que dio el paso adelante esperado con una gran marca de 2:11.03 en los 800 metros. La atleta entrenada por Jaume Mulet acreditó su clase y sus grandes facultades para destacar en el medio fondo español, firmando un registro que la sitúa tercera del ranking nacional sub-18 y que la acerca poco a poco a Daniela García Tena y Lucía Pichio. Por su parte, la saltadora artanenca María Femenías, entrenada por Claudia Troppa, fue la ganadora en salto de altura con un mejor intento de 1,54 metros.