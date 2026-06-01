Florentino Pérez le cuelga el cartel de "se vende" al Real Madrid: "Se ha quitado la careta"

Florentino Pérez ya no oculta ni disimula su deseo de ser el presidente del Real Madrid que abra la propiedad del club a inversores externos por primera vez en 124 años de historia. El actual presidente y candidato a la reelección del próximo domingo ha exhibido sin tapujos, en una entrevista con 'El País', su determinación de "vender una mínima parte" de la entidad, con el paradójico pretexto de que "el patrimonio económico del club sea de sus socios".

"La forma de saber lo que vale el Real Madrid es vender una mínima parte", argumenta el presidente de ACS sobre un proyecto en el que él y su equipo llevan trabajando cerca de dos años sin que hasta ahora haya visto la luz. En la asamblea general de diciembre, prometió a los socios que "en las próximas fechas" les iba a presentar "una propuesta de reforma societaria", sin que desde entonces se hayan conocido avances.

Riquelme critica la "privatización" del club

Ahora, en la citada entrevista, promete convocar una asamblea extraordinaria y un referéndum tras las elecciones del domingo, si los socios renuevan su confianza en él. Un proyecto que el otro candidato de estos comicios, Enrique Riquelme, tacha de "privatización" del club. En los últimos días, ya venía avisando de que las presentes pueden ser las "últimas elecciones de la historia del Real Madrid" si las gana Florentino y este domingo profundizó en su censura al proyecto de su rival.

Enrique Riquelme, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP7 vía Europa Press

"Fuera caretas, dice claramente que va a privatizar el club", valoró por la mañana en Valdebebas, donde presenció el Real Madrid-Granada de la Liga F, presidido desde el cercano palco por el propio Florentino. Por la tarde, en un acto con socios blancos en su sede electoral, junto al Bernabéu, el presidente del Grupo Cox elevó el tono contra su rival en las urnas: "Ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club".

Florentino Pérez ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club Enrique Riquelme

"Estas elecciones ya no van de Florentino Pérez o Enrique Riquelme, o del modelo social o deportivo, que también. Van de vender o no vender el club. Estas elecciones son el referéndum sobre la venta del Real Madrid. Está la papeleta de la privatización y la papeleta que garantiza que el club siga siendo al 100% de sus socios", ha lanzado Riquelme, reclamando el voto del madridismo: "Pido que el mensaje en las urnas sea claro: el Real Madrid no se vende. Necesitamos la mayor movilización de nuestra historia para frenar la mayor amenaza al club de nuestra historia".

El plan de venta de Florentino

Al plan de Florentino, no obstante, le falta desarrollar mucha letra pequeña todavía. El Real Madrid no es una SAD, sino un club deportivo, por lo que la propiedad corresponde a los socios. Una de las ideas que maneja el empresario para sortear esa dificultad legal es transferir el negocio del club a una SL, como ha ensayado por ejemplo con la algunos aspectos relativos a la explotación del Santiago Bernabéu, gestionados la mercantil por Real Madrid Estadio SL.

Florentino habla de vender un 5% de los activos del club para poder valorar al Real Madrid (él habla de siempre de alrededor de 10.000 millones de euros) y así poder adjudicar un valor económico a cada socio. De esta manera, según argumenta, la propiedad económica del club quedaría protegida frente a amenazas externas, señalando a LaLiga y a Javier Tebas como la principal.

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El presidente de ACS niega que el movimiento esté destinado a generar ingresos extraordinarios para el club y asegura que el comprador de ese 5% no tendría capacidad de decisión en la entidad. Es decir, pretende que un inversor pague 500 millones de euros sin esperar "nada" a cambio por el desembolso, simplemente un beneficio "de imagen" al "asociarse a una marca como el Real Madrid".