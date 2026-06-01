Las Finales Escolares 2026 celebran el futuro de la natación balear en Son Hugo

La piscina exterior de Son Hugo acogió este fin de semana las Finales Escolares de Natación 2026, una de las citas más importantes del calendario de formación de la Federación Balear de Natación. La competición, celebrada los días 30 y 31 de mayo en piscina de 50 metros y con cronometraje electrónico, contó con el apoyo económico de la Dirección General de Deportes del Govern, una colaboración fundamental para seguir impulsando el deporte base y favorecer que los jóvenes deportistas de las Illes Balears puedan competir en las mejores condiciones posibles.

Durante dos jornadas, los jóvenes nadadores y nadadoras de las Illes Balears ofrecieron un gran nivel competitivo en un ambiente marcado por la ilusión, el esfuerzo y el espíritu de club. Las Finales Escolares volvieron a demostrar la buena salud de la natación de base en las islas y el trabajo constante que realizan los clubes, técnicos, familias y deportistas a lo largo de toda la temporada. En esta edición participaron y estuvieron representados clubes de diferentes puntos de las Illes Balears: C.N. Palma de Mallorca, C.N. La Salle-Palma, Rafa Nadal Center Tennis Club, C.N. Sta. Eulalia Rio, C.N. Llucmajor, C.N. Inca, Club Natació Mallorca Swim, C.N. Voltor Balear, C.N. Portus, C.N. Mao, C.N. Felanitx, C.N. Eivissa, C.N. Calvià y A. Master Baleares. El programa de competición incluyó pruebas individuales de todos los estilos, además de relevos masculinos, femeninos y mixtos, ofreciendo una competición completa, dinámica y muy atractiva para deportistas, entrenadores y público asistente.

En el plano deportivo, el C.N. Palma de Mallorca encabezó el medallero final con 26 medallas, distribuidas en 13 oros, 6 platas y 7 bronces. El C.N. La Salle-Palma fue el club con mayor número total de podios, con 29 medallas (8 oros, 12 platas y 9 bronces). Por su parte, el Rafa Nadal Center Tennis Club completó los primeros puestos del medallero con 14 medallas, repartidas en 5 oros, 4 platas y 5 bronces. También destacaron las actuaciones del C.N. Sta. Eulalia Rio, con 7 medallas; el C.N. Inca, con 6; el C.N. Llucmajor y el Club Natació Mallorca Swim, con 5 medallas cada uno; así como el resto de clubes que consiguieron subir al podio y contribuyeron al gran nivel general del campeonato.

Imagen de uno de los pódiums masculinos de las Finales Escolares 2026 / Federación Balear de Natación

A nivel individual, entre los nadadores masculinos sobresalió Pablo Rojo Capa, del C.N. Llucmajor, que firmó una actuación impecable con 4 medallas de oro. Tras él, se produjo un triple empate entre Adrian Parra Hernández, del C.N. Palma de Mallorca; Arnau Carrió Llabrés, del Rafa Nadal Center Tennis Club; e Iancu Lupu, del C.N. Palma de Mallorca, todos ellos con 3 oros y 1 plata. En categoría femenina, la gran protagonista fue Renee Álvarez Argento, del C.N. Sta. Eulalia Rio, con 4 medallas de oro. También brillaron especialmente Teresa Salas Aguiló, del C.N. La Salle-Palma, con 2 oros y 2 platas, y Sofía Galzagorry Salgado, del C.N. Palma de Mallorca, con 2 oros, 1 plata y 1 bronce.

Uno de los momentos más destacados de la competición fue la Mejor Marca Territorial alevín masculina conseguida por Pablo Rojo Capa, del C.N. Llucmajor, en la prueba de 50 metros braza, con un tiempo de 33.76 un registro confirma la excelente progresión del nadador y pone en valor el trabajo que se está realizando en las categorías de formación. En total, durante las Finales Escolares 2026 se entregaron 107 medallas, repartidas en 37 oros, 36 platas y 34 bronces, incluyendo las pruebas masculinas, femeninas y el relevo mixto. La cifra refleja la amplitud del programa competitivo y el alto nivel de participación de los clubes baleares.

Hay que referenciar también la participación de nadadores y nadadoras con discapacidad aporta un valor deportivo especialmente relevante a estas Finales Escolares, porque permite que la competición refleje una natación más abierta, diversa y conectada con la realidad de todos los deportistas. Su presencia no solo enriquece el nivel competitivo, sino que también transmite un mensaje claro: el talento, el esfuerzo, la mejora técnica y la ilusión por competir deben tener espacio en la piscina con independencia de las capacidades de cada nadador o nadadora. En este sentido, la natación escolar se convierte también en una herramienta de promoción deportiva inclusiva, donde cada salida, cada serie y cada llegada ayudan a construir una base más justa, participativa y preparada para el futuro.

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La Federación Balear de Natación valora muy positivamente el desarrollo de estas Finales Escolares, tanto por el nivel deportivo alcanzado como por el comportamiento ejemplar de los deportistas, clubes y equipos técnicos. Más allá de las medallas, esta competición representa una experiencia fundamental en el crecimiento deportivo y personal de los jóvenes nadadores y nadadoras. Desde la Federación se quiere agradecer especialmente la implicación de los clubes participantes, entrenadores, familias, árbitros, personal de organización y entidades colaboradoras, cuya labor permite que la natación escolar siga creciendo con fuerza en las Illes Balears. Las Finales Escolares 2026 dejan, un año más, una imagen muy positiva del presente y del futuro de la natación balear: clubes comprometidos, deportistas con proyección y una base cada vez más preparada para afrontar nuevos retos deportivos.