El filial del Palma Futsal se medirá al Mataró en la final por el ascenso a Segunda

El Illes Balears Palma Futsal B afronta desde esta semana la última y definitiva eliminatoria en la lucha por el ascenso a Segunda División. El conjunto dirigido por Óscar Tesías se medirá al CE Futsal Gestoria Luis Mataró, campeón del grupo en el que compitieron los mallorquines durante la fase regular y uno de los rivales más exigentes de la categoría. Además, los catalanes contarán con el factor pista a favor en una eliminatoria en la que el filial volverá a tener que superar los pronósticos. El partido de ida se disputará en Son Moix el 6 o 7 de junio, mientras que la vuelta tendrá lugar en Mataró los días 13, 14 o 15 de junio.

"Sabemos de su potencial, tanto en la portería como en las distintas fases del juego, es un rival muy fuerte que ha demostrado ser el mejor de la Liga. Pero vamos con mucha ilusión y ganas y a prepararnos bien y a intentar subir de categoría, que es lo que queremos", destaca Tesías.

No será la primera vez que ambos equipos se vean las caras esta temporada. De hecho, el Mataró es el único rival al que el filial no ha conseguido derrotar este curso, tras caer por 2-3 en Son Moix y por 5-3 en tierras catalanas. Sin embargo, los antecedentes tampoco intimidan a un grupo que ya ha demostrado durante estos playoffs que sabe competir en escenarios de máxima exigencia.

Como tercer clasificado de su grupo, el Palma sabía desde el inicio de las eliminatorias que muy posiblemente tendría que afrontar todas las rondas sin el factor cancha a favor. Aun así, los de Tesías han eliminado primero al Tenerife y después al Albacete, dos cruces muy diferentes entre sí. El primero se resolvió gracias a una remontada épica y a una demostración de fe hasta el último segundo. El segundo quedó encarrilado con una brillante actuación ofensiva en Son Moix que permitió viajar a Albacete con una renta importante y certificar el pase con una nueva victoria.

Imagen de un partido del filial del Palma Futsal. / Palma Futsal

Ahora llega la gran final por el ascenso. El vestuario ha ganado confianza, experiencia y convencimiento durante estas semanas y tiene clara la fórmula para seguir avanzando: hacerse fuerte en Palma, construir una ventaja en el partido de ida y competir la vuelta con personalidad. Los jugadores creen en sus posibilidades y afrontan la eliminatoria con la ilusión de quien sabe que está ante una oportunidad histórica.

El filial se encuentra a solo dos partidos de alcanzar la categoría de plata del fútbol sala español. Un escenario que parecía muy lejano cuando este proyecto inició su andadura en la temporada 2023/24 en Tercera División. Apenas dos años después, el equipo está peleando por un ascenso que confirma el crecimiento constante de la cantera y el trabajo desarrollado por el club durante las últimas temporadas.

La apuesta realizada este año por reforzar la estructura formativa, con la coordinación de Antonio Vadillo y Miguel Llansola y una mayor integración entre primer equipo, filial y juvenil, ya está dando sus frutos. Independientemente de cómo termine esta última eliminatoria, el equipo ha demostrado que continúa creciendo año tras año. Pero en el vestuario nadie se conforma con eso. El grupo quiere seguir soñando y está decidido a luchar hasta el final por conseguir un ascenso que ya se encuentra más cerca que nunca.