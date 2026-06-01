La Copa del Rey Mapfre será la reválida del Mundial de ORC

La calidad de los equipos para esta edición hacen que esta Copa del Rey Mapfre sea considerada como la reválida del pasado mundial de ORC celebrado en Sorrento (Italia). Entre los inscritos confirmados están ya tres de los cuatro campeones del mundo actuales, el sueco “RAN” de Niklas Zennstrom en ORC A, el argentino “Katara” de Julián Somodi en ORC B y el italiano “Rober da Mat” de Luigi Buzzi en ORC C se enfrentarán a la potente flota española en la bahía de Palma.

La clase ORC 0 tendrá como gran novedad el debut en la Copa del Rey MAPFRE del nuevo barco de la Armada española, el “Hispania”, ganador del Trofeo Conde de Godó de Barcelona. Para su estreno en Palma deberá enfrentarse a una potente flota de TP52 encabezada por el maltés “Vudu”, de Mauro Gesti, actual subcampeón del mundo; el alemán “Red Bandit”, de Carl-Peter Forster, ganador de la Copa del Rey Mapfre en 2022; y el español “Vhitas Urbania” de Tomás Gasset, todos ellos firmes candidatos a la victoria.

Los monotipos

La clase ClubSwan 42 será el máximo exponente de las clases monotipos. El actual campeón del mundo de la clase y vencedor de la edición de 2024, el “Pez de Abril”, tendrá ante sí una gran rivalidad contra una decena de unidades de Swan 42, entre los que resalta el “Nadir”, vencedor de la Copa del Rey Mapfre de 2023.

En la clase femenina, la Women’s Cup, hasta 15 equipos españoles y extranjeros volverán competir con el objetivo de batir al actual campeón, el “Balearia” de María Bover. La clase volverá a contar con una tripulación inscrita por el Consejo Superior Militar de Deportes que en 2025, en su primera participación en la cita mallorquina y liderada por Esther Gómez, estuvieron a un solo punto de entrar el podio final.

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Fecha de inscripción

El próximo 15 de junio es la fecha que esta establecida para la inscripción bonificada para esta 44ª edición y antes de 24 de julio todos los equipos deberán inscribir a todos los regatistas de sus respectivos barcos.