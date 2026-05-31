Fútbol | Segunda RFEF
Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
El delantero del conjunto mallorquín ha tenido que irse al hospital inmovilizado, pero consciente, tras recibir una dura patada de Antonio Sánchez, que ha visto la roja
Susto monumental en la final por el ascenso a Primera RFEF entre el Poblense y el Águilas. Toni Penyafort, delantero del conjunto mallorquín, ha tenido que marcharse en ambulancia tras recibir una fuerte patada de Antonio Sánchez en la cara. El defensa del equipo murciano ha entrado de forma peligrosa, con la pierna muy arriba, a un balón dividido y ha atropellado al ariete, que se ha marchado al hospital aturdido y sin poder levantarse, pero consciente.
La acción ha sido fortuita, pero muy aparatosa, y se ha saldado con tarjeta roja para el zaguero. El partido no se ha podido reanudar hasta la llegada de otra ambulancia al estadio y ha estado parado más de 45 minutos. El reinicio ha sido desde el minuto 21.
La intensidad del encuentro, que marcha 0-0, ha ido en aumento, con una tarjeta amarilla por cada equipo justo tres minutos antes de que Antonio Sánchez viera la roja. Hay mucho en juego y los dos conjuntos lo saben. Cada jugada es una guerra.
Ahora, el Poblense afronta el resto del encuentro en superioridad numérica, pero sin Toni Penyafort, su delantero estrella. El ascenso a Primera RFEF se le pone de cara a los de Óscar Troya, pero el susto que han tenido tampoco se lo quita nadie. Por suerte, Penyafort se encuentra estable y tendrá que enterarse del resultado de su equipo desde el hospital.
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