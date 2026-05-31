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El italiano Marco Bezzecchi suma su cuarta victoria de la temporada en MotoGP

Sigue en directo la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Italia 2026

Sigue en directo la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Italia 2026 / EFE

EFE

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha sumado su cuarta victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello, por delante de su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y del italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

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