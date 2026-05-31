Sa Pobla se conjura para una cita histórica: “Sería ver al Poblense donde nuestros abuelos lo vieron”

El Poblense y sa Pobla están ante una cita “histórica”, “única” e “impensable” hace menos de un año. No tan solo para el pueblo, también para Mallorca y para las Illes Balears. El conjunto de Óscar Troya tiene la oportunidad de encadenar un doble ascenso y subir a Primera RFEF. Una gesta a la altura de muy pocos. Para ello, tendrán que doblegar al Águilas (12:00 horas/IB3), ante el que empataron 0-0 en la ida.

La localidad entera ya había impregnado sus calles con los colores y banderas del equipo durante la semana y el recibimiento a los jugadores del conjunto blaugrana ha sido tremendamente caluroso y enérgico. De los que te hacen querer salir a jugar y a comerte el césped. Los futbolistas han llegado al estadio alrededor de las 10:30 horas y han atravesado el pasillo que han formado sus aficionados, entre bengalas, tambores y cánticos de apoyo.

“Ha sido un ejemplo de hermandad bastante grande. Ha habido una movilización que hacía tiempo que no había por el Poblense y es muy bonito ver al pueblo unido ante una gesta tan grande”, declara Pau Franc, integrante de la grada de animación. “Sería ver al Poblense donde nuestros abuelos lo vieron”, añade.

“Esto es histórico, no sé cuántos años hace ya que subimos. Sería una gran alegría, la ilusión es máxima. Miedo no hay ninguno. Yo fui a ver el partido de ida y en el fútbol puede pasar lo que sea, pero aquí estamos muy animados”, manifiesta Rafel Payeras.

Las familias también juegan un papel importante en este contexto. El padre del jugador Marc García, Rafa García, tiene claro que el encuentro “es el más importante para la gente de sa Pobla”. “Para mi hijo creo que es igual, él salió de aquí del Poblense aunque estuvimos un año fuera, pero poder subir a una categoría semiprofesional con el equipo que él quiere es un orgullo”, afirma.

Para el padre de Toni Penyafort, es un gran día no tan solo para el pueblo, sino para toda la isla: “Es una cita impensable y esperamos que sea una gran fiesta. No tan solo para sa Pobla, también para Mallorca y Baleares. Hoy viene gente aquí de Manacor, Son Servera, Campos…”. Su madre, Rosa, lo considera “un hecho histórico” y una “recompensa a lo que han hecho durante todo el año”. Ambos ven el partido “muy igualado”, pero Rosa cree que “la fuerza que llevan dentro” les hará conseguir el ascenso.

Jaume lo ve como algo “especial para sa Pobla, para el fútbol mallorquín y el balear”, al igual que Penyafort, y se atreve a hacer un pronóstico: “Es una oportunidad única y se nota con el recibimiento del pueblo. El partido será muy igualado, como allí. Los nervios tendrán un peso muy importante y el que los sepa gestionar mejor será quien se lo lleve. Creo que ganaremos 2-0”.

Ocurra lo que ocurra en los 90 (o 120) minutos, este domingo será recordado durante mucho tiempo en sa Pobla. Los de Óscar Troya quieren darle el colofón a una temporada impecable. Si la aventura termina con final feliz, la fiesta y el jolgorio serán enormes.