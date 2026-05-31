El Poblense se queda sin ascenso en los penaltis

El Poblense se quedó a las puertas de la Primera RFEF en una final durísima, larguísima y cruel para los mallorquines. El Municipal de sa Pobla, con más de 3.000 espectadores en las gradas y bajo un intenso calor, empujó hasta el final a un equipo que tuvo el ascenso muy cerca, pero que acabó cayendo en la tanda de penaltis ante el Águilas, que jugó con un hombre menos desde el minuto 20, tras el 0-0 del tiempo reglamentario y el 1-1 de la prórroga.

El conjunto de Óscar Troya salió con personalidad, llevando la iniciativa desde el inicio y tratando de imponer su ritmo ante un rival más pendiente de ordenarse atrás y salir a la contra. El Poblense dominó los primeros minutos, aunque sin encontrar claridad en los metros finales.

La final quedó marcada en el minuto 20 por la dura entrada de Antonio Sánchez sobre Penyafort, que quedó inconsciente durante unos segundos y tuvo que ser evacuado en ambulancia. La acción dejó al Águilas con diez, pero también detuvo el partido durante casi una hora por el protocolo de seguridad.

Ese largo parón perjudicó al Poblense, que perdió el ritmo con el que había arrancado. Tras la reanudación, el equipo local tuvo más balón, pero le costó generar peligro ante un rival cerrado que se sentía cómodo. Antes del descanso, Sabater sostuvo a los suyos con una gran parada a tiro de Christian en una falta indirecta.

Más dominio tras el descanso

En la segunda parte, el Poblense volvió a asumir el mando. La entrada de Diego ayudó a tener ataques más largos y a que el once mallorquín jugara mucho más tiempo en campo contrario. La ocasión más clara llegó en el minuto 59, cuando Prohens remató de cabeza un centro de Nofre, pero el balón acabó en las manos de Salcedo.

El equipo de ÓScar Troya insistió, aunque sin terminar de romper el muro visitante. Payeras lo intentó con un disparo desde el borde del área tras un robo en el centro del campo, mientras el Águilas trataba de enfriar el partido y llevarlo a la prórroga. El 0-0 al final del tiempo reglamentario dejó todo pendiente del tiempo extra.

La prórroga fue un golpe de emociones para el Poblense. Primero, Yasser adelantó al Águilas con una falta directa al borde del área en el minuto 101 de partido, en una acción aislada que castigó demasiado al conjunto local. Pero el Poblense no se rindió. En el minuto 111, un penalti por manos de Fer permitió a Fullana empatar y volver a ilusionar a sa Pobla con el ascenso

El tramo final tuvo todavía más drama. Fullana, uno de los especialistas desde los once metros, fue expulsado por doble amarilla a dos minutos del término del duelo. Ya en la tanda, el Poblense vio cómo se le escapaba el ascenso cuando Salcedo detuvo el lanzamiento de Diego y dejó al conjunto mallorquín sin un premio que había peleado hasta el último suspiro.