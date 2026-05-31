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Fútbol | Play-off a Primera RFEF

El Poblense informa sobre Penyafort: “Está estable y pronto le darán el alta”

El futbolista sufrió un fuerte golpe en el partido ante el Águilas y fue trasladado al hospital de Inca

Momento en el que Penyafort es evacuado por la ambulancia

Momento en el que Penyafort es evacuado por la ambulancia / M. Mielniezuk/J. Reina

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El partido del Poblense ante el Aguilas, final por el ascenso a Primera RFEF, que se ha disputado en el Municipal de sa Pobla ha tenido un protagonista inesperado, el delanterlo mallorquín Toni Penyafort.

El futbolista recibió un fuerte impacto de Antonio Sánchez cuando el defensa del Aguilas intentaba frenar una contra del Poblense. El atacante mallorquín quedó unos segundos insconciente en el césped y tuvo que ser atendido por los médicos del club y las asistencias médicas persentes en el campo, siendo trasladado al hospital de Inca en ambulancia para evaluar su estado.

Acabado el partido, el presidente del Poblense, Miquel Bennàssar ‘Molondro’, señaló que estaba “fuera de peligro”. “Menos mal. Esto es lo bueno de este partido, que no tiene nada”, explicó.

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Esta misma tarde el Poblense ha emitido un comunicado en el que ratifica lo comentado por su presidente, señalando que Penyafort “se encuentra estable y en buenas condiciones”, añadiendo que “pronto le darán el alta”.

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