Óscar Troya, tras el frustrado ascenso del Poblense: "Con nuestra mejor versión hubiéramos ganado"

El entrenador del Poblense, Óscar Troya, admitió que los suyos estuvieron ante el Águilas lejos de la identidad que les ha llevado a protagonizar una temporada histórica tras caer en la tanda de penaltis (4-5) en la final por el ascenso a Primera RFEF (1-1). "No hemos hecho un buen partido. Con nuestra esencia tienes muchas más opciones de ganar y hoy no hemos tenido nuestra esencia", señaló visiblemente afectado en la sala de prensa. El preparador azulgrana explicó que el contexto del encuentro terminó condicionando el rendimiento de sus jugadores: "Hemos estado precipitados, revolucionados. Todo el ambiente y todo lo que ha generado el partido no nos ha ayudado para tomar decisiones y hoy han sido todas equivocadas".

El entrenador también destacó que ni el desarrollo del encuentro ni las circunstancias posteriores favorecieron a su equipo: "El parón, la expulsión, donde ellos dieron un pasito atrás de una manera normal, hicieron que no estuviéramos a gusto en ningún momento. Nos hemos mantenido vivos hasta los penaltis y nos tocó perder".

En el análisis futbolístico, Troya fue autocrítico y señaló algunas de las claves de la derrota. "Nos ha faltado tranquilidad, esa pausa. No hemos sometido al rival". Aun así, quiso reconocer los méritos del adversario. "Hay muchas cosas que corregir de este partido. Con nuestra mejor versión hubiéramos ganado, pero quiero felicitar al rival, agachar la cabeza y seguir".

Pese al golpe, Troya quiso enviar un mensaje de serenidad y perspectiva. "Es un día duro, pero mañana saldrá el sol y hay que segui. En el fútbol, cuando te viene una de estas duras, es que te está preparando para algo. Hay que superarlo", comentó. Por último, el técnico insistió en que el desenlace debe servir como aprendizaje de cara al futuro. "No hemos ascendido porque el rival nos ha contrarrestado muy bien. Hay que hacer autocrítica y seguir. Ellos se han adaptado mejor a las circunstancias del partido". Troya lamentó además el ritmo del encuentro, que calificó de excesivamente lento, y reclamó una mayor protección para los equipos que buscan proponer fútbol. "Ha sido un partido muy lento, los partidos son eternos y los árbitros deberían favorecer al que quiere jugar", finalizó.

El técnico recordó que el simple hecho de haber llegado a esta eliminatoria ya supone un mérito enorme para el club: "Era impensable a principio de temporada llegar hasta aquí. Nos lo hemos ganado, no hemos perdido ningún partido y nos vamos sin el premio del ascenso". Aunque reconoció que todavía es pronto para valorar lo conseguido, se mostró convencido de que el paso del tiempo pondrá en valor el trabajo realizado: "Hoy no valoro lo que hemos hecho, pero mañana lo valoraré más y seguramente la semana que viene estaré orgulloso. Ha sido un gusto dirigir a este grupo de jugadores".

El entrenador resaltó además el impacto social que ha tenido el equipo durante la temporada, especialmente en una jornada en la que el Municipal de sa Pobla presentó un ambiente excepcional, con 3.000 aficionados en las gradas: "Hemos enganchado al Poblense a la gente y a sa Pobla como pueblo. Llevo mucho aquí y nunca he visto el campo como hoy". Para Troya, ese respaldo popular es uno de los grandes logros del curso. "Hay algo bueno detrás de todo esto tan malo que ha pasado. El pueblo se ha volcado, la isla se ha volcado, el campo se ha llenado, y eso quiere decir que hemos hecho algo bien. Hay que aprovechar ese tirón", apuntó orgulloso.

Con el ascenso escapándose desde los once metros, el Poblense cierra una temporada sobresaliente que, pese a la decepción final, ha devuelto la ilusión a todo un pueblo y deja una base sólida sobre la que volver a competir el próximo curso.