Molondro, presidente del Poblense: “Esto es fútbol, volveremos a intentarlo”

Miquel Bennàssar ‘Molondro’, presidente del Poblense, asumió con deportividad el duro desenlace de la final por el ascenso a Primera RFEF, que el conjunto de sa Pobla perdió en la tanda de penaltis ante el Águilas tras un partido marcado también por el largo parón provocado por el golpe sufrido por Penyafort, trasladado en ambulancia al hospital de Inca. El dirigente fue el primero en atender a los medios desplazados a sa Pobla mientras Óscar Troya, el técnico del equipo azulgrana, estaba sentado en el césped del Municipal tras perder el ascenso en los penaltis.

“Esto es fútbol. Hay que darle la enhorabuena al Águilas”, señaló Molondro tras el encuentro. El presidente explicó que, antes del partido, ya había hablado con su homólogo del club murciano: “Antes de comenzar ya le he dicho al presidente que el que ganara lo tenía que celebrar. Ahora nos hemos hecho la foto y solo darles la enhorabuena. En esta nueva etapa que ellos comenzarán, en Primera RFEF, les deseamos lo mejor”.

Molondro también ha querido poner en valor el camino recorrido por el Poblense durante la temporada. “Hay que dar la enhorabuena a todos nuestros jugadores, entrenadores, a Óscar Troya, a toda la directiva y a toda la gente que ha formado parte de este grupo. Antes de comenzar nadie se imaginaba esto y al final se ha decidido con esa moneda al aire que son los penaltis. Ellos han tenido más acierto”, afirmó.

El presidente del club de sa Pobla destacó asimismo al colegiado del encuentro y sus auxiliares. “El árbitro ha tenido un partido muy difícil y creo que ha estado muy correcto. Veo que tienen un gran nivel”, apuntó, antes de mirar ya hacia el futuro: “A partir de aquí vamos a empezar a preparar la temporada de cara al año que viene, en la que esperamos volver a tener al Poblense lo más arriba posible”.

La mejor noticia, que Penyafort “no tiene nada”

La mejor noticia de la tarde, más allá del resultado, es el estado de Penyafort. “Lo que ha pasado con Penyafort, que ha intervenido el médico y ha habido que trasladarlo en ambulancia... ahora está fuera de peligro. Menos mal. Esto es lo bueno de este partido, que no tiene nada”, explicó Molondro.

El presidente insistió en que el Poblense debe levantarse después del golpe. “Hay que seguir. Esto es el fútbol de ca nostra y el año que viene intentaremos volver a estar aquí”, afirmó.

Molondro también valoró el esfuerzo del Águilas, que jugó muchos minutos con un futbolista menos. “Ellos han jugado mucho tiempo con uno menos. Es de admirar que hayan aguantado. Es un equipo defensivamente muy fuerte, muy parecido al nuestro. Con diez han aguantado, se han puesto por delante y nosotros hemos empatado. La prórroga también se ha hecho larga”, explicó.

Y cerró con una frase que resumió una jornada emotiva y casi interminable en sa Pobla: “Es el partido más largo de mi vida”.