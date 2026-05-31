Luis Blanco: "Pido disculpas, no hemos conseguido el objetivo"

«Estamos jodidos». Así resumió el entrenador del Atlético Baleares, Luis Blanco, el fiasco que sufrieron los suyos tras quedarse otra vez a las puertas del ascenso a Primera RFEF después de perder ante el Real Jaén (1-2/2-4 en el global). «Estoy muy orgulloso de todo el equipo, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Pido disculpas, no hemos conseguido el objetivo. El equipo lo ha intentado de todas las maneras. Hemos querido, hemos querido mucho, pero no se ha dado porque también ha habido otro equipo que lo ha hecho muy bien, el Jaén. En este caso, felicitarlo, y ya está. Poco más puedo decir», declaró el técnico.

Dos errores de Pablo García, especialmente el primero, condenaron a los blanquiazules en lo que Blanco calificó como «una acción que se puede defender algo mejor». «No es fácil vivir este tipo de partidos. Teníamos la eliminatoria a nuestro favor, sabíamos que teníamos que sufrir mucho porque nos íbamos a un partido de 120 minutos. Era una ilusión enorme. Estábamos convencidos de que podíamos lograrlo», agregó el preparador del conjunto de la Vía de Cintura.

El entrenador reveló que no le quiso decir nada a sus futbolistas en un momento sumamente delicado. «Estamos todos jodidos, a ver si nos podemos juntar mañana y hablar. Es una situación muy compleja, pero lo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos. El año que hemos vivido ha sido muy bueno, pero nos ha faltado un poquito para poder conseguirlo», manifestó.

Blanco acusó también el aspecto físico, circunstancia por la que tuvo que sustituir a jugadores clave como Jaume Tovar o Rubén Bover: «Eso siempre condiciona mucho este tipo de eliminatorias. Pero si los he tenido que hacer es porque lo han dejado todo, así que nada más que objetar».

Sobre el cambio que realizó en la prórroga, introduciendo a Castell en vez a un delantero para remontar el 1-2, explicó: «Castell es el jugador que mejor va de cabeza de todo el equipo. Nos faltaba generar cosas en el área y si no eran de manera directa, de manera indirecta o en segunda acción. Creía que para jugar a eso era el mejor el mejor perfil».

Para terminar, el técnico quiso dar las gracias a la afición: «La gente nos ha apoyado en todo momento. Todos queríamos lo mismo, esa simbiosis ha existido y solo podemos agradecérselo. No tengo ni una queja de nadie. Desde que estoy aquí ha habido exigencia, pero yo he sentido mucho la energía de todo el mundo y por eso me sabe muy mal por todos los miembros de cuerpo técnico, los jugadores, gente del club, pero también por todos los aficionados que lo sienten porque esto es de ellos también. Son actores muy principales y nos sabe muy mal no poder haberles dado una alegría hoy».